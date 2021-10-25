米慎高中壘球隊遭竊 北加州台灣同鄉聯合會募捐2000元

北加州台灣同鄉聯合會捐助款項給被竊的米慎高中壘球隊。（北加州台灣同鄉聯合會提供）

佛利蒙明星高中米慎高中（Mission San Jose high school）壘球隊的器具室今年暑假時被敲破 ，壘球隊大部分球具被偷竊，學生難以練球。北加州台灣 同鄉聯合會得知竊案後，希望發揮草根外交的精神 ，隨即發動募款幫助米慎高中壘球隊。後來一共募集到2000元，日昨大家將善款轉交給學校壘球隊，希望幫助學生們添購壘球器材。同鄉會也藉機也感謝米慎高中壘球隊兩位教練，長期以來一直熱情支持來自台灣的選手在灣區的訓練。

北加州台灣同鄉聯合會長林政原（左）將支票給教練。（北加州台灣同鄉聯合會提供）

北加 州台灣同鄉聯合會表示，棒球是台灣最受歡迎的運動之一，新冠肺炎（COVID-19）疫情之前常有來自台灣的棒球隊到灣區訓練、打球。而米慎高中的教練們一直很熱心幫忙，像是2018年聯合會主辦的台中大仁少棒舊金山移地訓練時，米慎教練協助提供場地，另外他們也持續幫助一位現在在歐羅尼社區學院（Ohlone college）打球的台灣高雄選手。

北加州台灣同鄉聯合會長林政原表示，去年疫情剛開始時，全世界都在找口罩，那時美國連布口罩的製作原料都很難購買到，而北加州台灣婦女會和鄉親用剩餘的布料和床單做布口罩供大家急用。

北加州台灣同鄉聯合會先前也將台灣布口罩捐贈給主流。（北加州台灣同鄉聯合會提供）

2020年3月12日台灣開放布口罩可以出口之後，台中大仁國小劉校長就收集了500個布口罩準備空運到美國給北加州台灣同鄉聯合會作為慈善使用。聯合會當時得知亞利桑納州的印地安人保留區資源很少，新冠肺炎的疫情嚴重且死亡率高，後來就直接從台灣空運愛心布口罩去亞利桑納州，協助保留區的人度過疫情的難關。

北加州台灣同鄉聯合會長是在10月23日北加州台灣同鄉以球會友和駐舊金山經濟文化辦事處壘球比賽時，把募集到2000元捐給米慎高中壘球隊，由教練代表接收。