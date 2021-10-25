我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

孟晚舟正式回華為上班 深圳員工夾道歡呼

大氣河流來襲 金山灣區籠罩暴風雨 部分居民疏散

米慎高中壘球隊遭竊 北加州台灣同鄉聯合會募捐2000元

記者李榮／佛利蒙報導
北加州台灣同鄉聯合會捐助款項給被竊的米慎高中壘球隊。（北加州台灣同鄉聯合會提供）
北加州台灣同鄉聯合會捐助款項給被竊的米慎高中壘球隊。（北加州台灣同鄉聯合會提供）

佛利蒙明星高中米慎高中（Mission San Jose high school）壘球隊的器具室今年暑假時被敲破 ，壘球隊大部分球具被偷竊，學生難以練球。北加州台灣同鄉聯合會得知竊案後，希望發揮草根外交的精神 ，隨即發動募款幫助米慎高中壘球隊。後來一共募集到2000元，日昨大家將善款轉交給學校壘球隊，希望幫助學生們添購壘球器材。同鄉會也藉機也感謝米慎高中壘球隊兩位教練，長期以來一直熱情支持來自台灣的選手在灣區的訓練。

北加州台灣同鄉聯合會長林政原（左）將支票給教練。（北加州台灣同鄉聯合會提供）
北加州台灣同鄉聯合會長林政原（左）將支票給教練。（北加州台灣同鄉聯合會提供）

北加州台灣同鄉聯合會表示，棒球是台灣最受歡迎的運動之一，新冠肺炎（COVID-19）疫情之前常有來自台灣的棒球隊到灣區訓練、打球。而米慎高中的教練們一直很熱心幫忙，像是2018年聯合會主辦的台中大仁少棒舊金山移地訓練時，米慎教練協助提供場地，另外他們也持續幫助一位現在在歐羅尼社區學院（Ohlone college）打球的台灣高雄選手。

北加州台灣同鄉聯合會長林政原表示，去年疫情剛開始時，全世界都在找口罩，那時美國連布口罩的製作原料都很難購買到，而北加州台灣婦女會和鄉親用剩餘的布料和床單做布口罩供大家急用。

北加州台灣同鄉聯合會先前也將台灣布口罩捐贈給主流。（北加州台灣同鄉聯合會提供）
北加州台灣同鄉聯合會先前也將台灣布口罩捐贈給主流。（北加州台灣同鄉聯合會提供）

2020年3月12日台灣開放布口罩可以出口之後，台中大仁國小劉校長就收集了500個布口罩準備空運到美國給北加州台灣同鄉聯合會作為慈善使用。聯合會當時得知亞利桑納州的印地安人保留區資源很少，新冠肺炎的疫情嚴重且死亡率高，後來就直接從台灣空運愛心布口罩去亞利桑納州，協助保留區的人度過疫情的難關。

北加州台灣同鄉聯合會長是在10月23日北加州台灣同鄉以球會友和駐舊金山經濟文化辦事處壘球比賽時，把募集到2000元捐給米慎高中壘球隊，由教練代表接收。

台灣 加州 北加

上一則

環宇珠算學術學會 培訓學生助教

下一則

舊金山進步派檢察官 加入罷免博徹思陣營

延伸閱讀

佛利蒙明星高中壘球隊遭竊 北加州台灣同鄉聯合會籌款

佛利蒙明星高中壘球隊遭竊 北加州台灣同鄉聯合會籌款
大氣河流抵達 南加25日可望下雨 仍難解旱

大氣河流抵達 南加25日可望下雨 仍難解旱

氣象：大西北地區 今冬預計寒冷多雨

氣象：大西北地區 今冬預計寒冷多雨
首屆大芝加哥地區華裔青少年中華才藝比賽 接受報名

首屆大芝加哥地區華裔青少年中華才藝比賽 接受報名
「年年都高」北加州1加油站 每加侖油價高達7.59元

「年年都高」北加州1加油站 每加侖油價高達7.59元

熱門新聞

疫情後經濟重啟，海運船隻供不應求。（取自屋崙港官方視頻截圖）

海運價飆 米粉、豆油、味精…華人常用食品漲破100%

2021-10-19 01:15
大氣河周末將抵達灣區，北灣降雨可能高達9吋。（Getty Images）

大氣河將至 發出暴洪警報 PG&E：可能大規模停電

2021-10-23 02:20
酪梨是適合生酮飲食的最佳低碳水化物水果之一。(美聯社)

生酮飲食也能吃 營養師推薦10種低碳水果

2021-10-18 02:00
灣區電視記者于曉蘭被嘲諷有著「憤怒亞裔臉」。（KPIX電視新聞截圖）

舊金山華裔記者遭嘲諷「憤怒亞裔臉」傳媒界譴責

2021-10-22 00:15
密爾比達華人商場發生警匪交火，許多人都直呼不思議。（目擊者提供）

密爾比達大華商場槍戰 多車留彈孔 華人憶驚魂現場

2021-10-17 02:20
大索爾Amerigo加油站油價現在是全美最高。（電視新聞截圖）

「年年都高」北加州1加油站 每加侖油價高達7.59元

2021-10-22 14:22

超人氣

更多 >
外媒爆金與正「處決金正恩」 韓國家情報院：完全不實

外媒爆金與正「處決金正恩」 韓國家情報院：完全不實
「六人行」男星抗癌3年不幸去世 享年59歲

「六人行」男星抗癌3年不幸去世 享年59歲
紐約白人女持紙箱毆打17歲少女 吐亞裔仇恨言語

紐約白人女持紙箱毆打17歲少女 吐亞裔仇恨言語
春節返台難？學者：滿足2前提 這類國家應可免隔離

春節返台難？學者：滿足2前提 這類國家應可免隔離
葉倫：美國未失去對通膨的控制 明年下半料將恢復正常

葉倫：美國未失去對通膨的控制 明年下半料將恢復正常