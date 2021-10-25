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墨西哥度假地槍戰 30歲南灣女枉死

編譯組／灣區24日電
南灣女子死於墨西哥度假勝地圖倫街頭槍戰。圖為墨西哥警察正在調查案情。(美聯社)
南灣女子死於墨西哥度假勝地圖倫街頭槍戰。圖為墨西哥警察正在調查案情。(美聯社)

墨西哥警方表示，墨西哥加勒比海度假勝地圖倫 (Tulum) 上周發生販毒集團槍戰，數名遊客不幸死於流彈，其中包括一名聖他克拉拉市婦女李尤特 (Anjali Ryot)。李尤特的Instagram 顯示，死者兩天前公布一張她在圖倫碼頭拍的照片，自稱她來自印度，目前住在加州。

另根據墨西哥警方消息，德國婦女恆卓德 (Jennifer Henzold) 亦死於這場販毒槍戰中。

李尤特從2017年起與家人住在聖他克拉拉市李維球場附近郊區。周六下午死者家門前擺著幾束鮮花，可是按門鈴沒人接應。根據李尤特的Instagram資訊，她說在LinkedIn擔任工程師，可是LinkedIn不願發表任何評論。

李尤特鄰居表示，他們與李尤特一家人不熟。偶爾接觸，感覺他們一家人相當友善，有的時候看到他們夫妻兩人騎單車出遊，也經常在家裡後院開派對。

墨西哥警方表示，這場販毒集團槍戰上周三發生於圖倫市中心一處餐廳室外小吃，除了兩名死者外，另有三人中彈受傷，包括兩名德國男士與一名荷蘭婦女。上周五晚間，一輛警車停在事發地點。

一名自稱李尤特哥哥人士阿西斯．李尤特 (Ashish Ryot) 發推文給圖倫市長，要求儘快將妹妹的遺體送回印度。死者父親KD Ryot告訴印度媒體，他的女兒與丈夫史利瓦斯塔瓦 (Utkarsh Shrivastava) 前往墨西哥圖倫歡度她30歲生日。史利瓦斯塔瓦目前在Netflix 擔任工程經理，目前住在聖他克拉拉市。

根據圖倫地方安全組織，販毒集團「剃頭」(the Shaved Heads) 公布宣傳單稱，這場槍殺事件只是警告，「你們最好聽話，否則類似槍殺事件將繼續發生」。「聽話」的意思就是繳付他們勒索的保護費。

墨西哥檢察官表示，槍戰是兩個當地販毒集團衝突所引起。遊客當時在圖倫市區街頭用餐，不幸遭流彈襲擊。

「剃頭」是海灣販毒集團內地下組織，過去長期於墨西哥度假勝地坎昆 (Cancun) 的酒吧與夜總會勒索保護費，目前將勢力擴展到圖倫與卡門海灘Playa del Carmen。「剃頭」集團與Jalisco販毒集團與其他地下販毒組織爭奪這些地區的毒品市場。

墨西哥 印度 德國

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