康曲柯士達縣菸草店超過公校3倍 被指影響青少年

亞裔社區健康機構總監約翰· 鐘（右）表示，在匹茲堡，菸草零售商的數量是學校的三倍，在49個菸草零售商中，39%在學校或青少年敏感區的1000呎範圍內。（記者劉先進 ／翻攝）

「調味菸草產品影響康曲柯士達縣多元化青少年」民族媒體簡報會最近舉行。會上表示，康曲柯士達縣安蒂奧克市(Antioch) 和匹茲堡市 (Pittsburg)內的菸草零售商 數量，幾乎或正好是學校的三倍。這兩個城市超三成的菸草零售商，距離青少年敏感區（學校、公園、操場或圖書館）1000呎以內，步行三分鐘可到達。

具體來說，安蒂奧克市49%、匹茲堡39%的菸草零售商在這個距離之內。

非營利組織灣區社區資源公司總監沃爾格穆特（右）表示，在安蒂奧克市，有69家菸草零售商，數量幾乎是公立學校的三倍。（記者劉先進 ／翻攝）

安蒂奧克 上學路上隨處可見

非營利組織灣區社區資源公司總監沃爾格穆特（Ali Wohlgemuth）表示，在安蒂奧克市，有69家菸草零售商，數量幾乎是公立學校的三倍。三分之一的學校，位於菸草零售商的1000呎範圍內，這對青少年來說是很容易的步行距離，其中許多人在上學和放學的路上經過這些商店。在疫情前，青年菸草宣傳和政策專案宣導者在29家菸草零售商附近調查。這些商店主要集中在學校和公園等敏感地區附近。97%的被調查商店出售調味菸草。

這些產品不僅有吸引孩子的味道，而且被包裝得很亮，以吸引注意力。其中一些菸草產品，一元就能買到，使年輕人買起來比糖果棒還便宜。

她說，這些吸食產品和調味菸，在社交媒體上大行其道，技術的興起不僅改變了青少年消費尼古丁的方式，而且也改變了他們接觸尼古丁的方式。一些孩子早在11歲就開始吸菸或電子菸。菸草公司也知道，通過取消調味菸草品的銷售，將減少吸食的兒童人數。但菸草業需要兒童吸食，為了使他們的商業模式保持可行，他們需要替代吸菸者，而90%的勞工都是從兒童開始吸食，許多人在18歲之前就已經開始吸食。

鑒於此，地方政府有巨大的責任保護大家免受這些菸草的影響，比如實施綜合菸草零售許可證。在城市一級實施可以承擔許多這樣的問題。菸草零售許可證可以包括限制口味的銷售，設定最低包裝尺寸和最低定價，禁止在藥店銷售菸草，這通知，這顯然應該是健康的地方。他們還可以對菸草零售商的密度設定限制，並防止新的菸草零售商在敏感地區附近開張。

匹茲堡 青少年步行3分鐘可達

亞裔 社區健康機構總監約翰· 鐘（John Chung）表示，亞洲的吸菸人數大量增加，使用美國 香菸的人數增加了600%。在這些國家內的吸菸人數增加了10%。相關組織在匹茲堡所做的工作具體涉及零售商的數量、行銷策略。零售商的分布，以及對青少年的具體影響。菸草零售商的數量是學校的三倍，在49個菸草零售商中，39%在學校或青少年敏感區的1000呎範圍內。也就是說，步行三分鐘就能到達青少年經常光顧的地方。這增加了年輕人成癮的可能性。四分之一哩被認為可以接受步行到公車站的距離，39%的這些零售商距離青少年活動範圍，比可步行的距離更近。

電子菸產品五花八門。（記者劉先進 ／翻攝）

約翰．鐘說，匹茲堡的零售商100%都銷售有香味的菸草產品。參與調查的50%的年輕人從薄荷菸開始吸菸。在匹茲堡調查的17家商店中，100%的商店出售薄荷味香菸。40%的商店裡有售價低於一元的香菸，70%的商店出售電子菸設備。80%的商店出售單支菸，100%的商店出售調味菸，100%的商店出售雪茄菸或小雪茄菸。

他表示，公共政策應該為社區服務，但往往不是為社區服務，實際上是壓迫社區。菸草公司已說過，他們需要更新客戶，通過針對有色人種社區，特別是有色青年來做到這一點。