屋崙華埠沒公廁？市府將在麥迪遜公園建

華埠人流眾多，市民建議建設一些公廁。（記者劉先進／攝影）

在屋崙華埠 鄰里防罪委員會月會上，有市民提意見表示，希望華埠多建設一些公共廁所。而市議員勵琪( Nikki Fortunato Bas )辦公室社區關係經理Tiffany Kang表示，華埠將在麥迪遜廣場公園（Madison Square Park）建公廁。至於其他區域配備公廁，還有待進一步討論。

有市民在會議上提議，希望華埠多建設一些公共廁所。（記者劉先進／翻攝）

會議上，一位華人長者表示，有時在華埠購物，人有三急，卻沒有地方解手，找不到公廁，非常不方便，希望市府能考慮民眾訴求，在華埠建設公共廁所或便攜式廁所。

華翁提及問題並不少見。本報記者在華埠採訪時，多個消費者表示，華埠幾乎找不到公共洗手間。尤其是疫情之後，處於安全衛生考慮，某些商戶和餐廳不開放洗手間。急需使用時，非常不便利，希望市府能解決這個困擾已久的問題。

Tiffany Kang說，市議員勵琪在相關預算案中已經提出撥款，在麥迪遜廣場公園建設新的公廁，但因為種種原因，工程有所延誤，需要在下次會議中更新進一步的消息。至於在公園外、華埠內建設公廁或便攜式廁所，還有待進一步討論。她記下市民電話，希望市民直接和議員溝通。

Tiffany還表示，目前，阿拉米達縣決定撥款給華埠林肯小學和林肯休閒公園，幫忙改善學生放學回家、附近公園鍛鍊民眾的步行安全。具體來說，在Jackson街和11、10街上，修復穿過馬路的人行橫道，安裝新的交通標誌，讓駕車者能看到。撥款的目的是讓學生放學、家長接送和使用公園鍛鍊的長者步行安全。撥款目前已經落實，遲點會動工修復。

此外，在美麗湖靠近阿拉米達縣高等法院的地方，屋崙將建設微型屋社區，涵蓋60到70個微型屋，配備空調等基礎設施，讓遊民有居住之地，提供精神健康、就業 等服務。

華翁還提問說，他所居住的Lakeside路1515號附近，看到有施工人員修路只鋪設一半，行人道很狹窄，走路不方便、容易讓老人摔跤，產生安全隱患。

屋崙交通局的交通規畫師阿倫斯（Josie Ahrens）表示，雖然不是負責該項工程，但推測可能是太平洋瓦電（PG&E）或東灣水務局（EBMUD）維修設備導致的道路重鋪。市府和公用事業單位有協議，如果進行地下維修，完成工程，市府會有相應撥款重新鋪設道路。