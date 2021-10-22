屋崙華埠3條街 道路明年換新臉

華埠將有至少3條道路在明年夏天被修復。（記者劉先進／攝影）

在屋崙華埠 鄰里防罪委員會月會上，屋崙交通局的交通規畫師阿倫斯（Josie Ahrens）表示，從2022年起，屋崙將在5年內投資 3億元修復和維護屋崙全市道路，總計350哩。華埠將有至少3條道路在明年夏天被修復。

修復3年，75%主要街道路況良好或極佳

屋崙以路面情況指數（PCI）來評估該市當前路況。用0到100分描述道路等級狀況。0到50代表街道狀況不良，50至70分為普通路段，70至90分為良好路段，100代表全新極佳街道。

根據交通局提供的數字圖表，主要街道中，在2012年，41%的路面狀況為不良，27%路面為普通，17%為極佳路段。

圖為屋崙規畫的9個區，將按優先級別修復道路。（取自市府資料）

屋崙選民在2016年通過Measure KK法案，在十年內提供3.5億的債券資金，用於修復屋崙道路。2019年5月，市議會通過了交通局制定的鋪設計畫，將法案資金用於修路。同年7月1日，屋崙正式啟動大鋪路計畫（The Great Pave），希望在三年中維修道路，重點是社區街道和歷史上服務不足的社區。

經過強力修復，到2021年，只有12%的主要街道路面為不良狀況，15%為普通，33%是良好，極佳路段比例上升到40%。四分之三的主要街道路況良好或極佳。

未來5年，投資3億鋪路

目前屋崙還設定了2022年的鋪路計畫，擬定5年需要修復的街道清單和10年期資本計畫，以投資3億多，改善350哩的維護街道。阿倫斯表示，新的修路資金，20%來自Measure KK法案。之後需要擴大基礎設施債券。希望市議會在明年7月通過新的債券法案，以籌集足夠資金。

要完成3億多的鋪路工程，修復和維護地方街道，改善附近生活品質，評估維持長期項目所需的人力和重要設施。

3億資金中，有0.75億元用於經常駕駛的主要街道修復，主要是維護這些街道的良好路況，依照路況和交通安全記錄，安排修復道路的優先順序。希望將平均路面狀況評分，從72分提升到80分。

另外的2.25億元投資於地方街道，按照公平性和路面狀況，為屋崙9個規畫區提供資金。市府會依照街道狀況、公平性和街道距離公園的遠近，來安排個別街道修復的優先順序。希望將平均的路面評分，從50分提升到60分。用於地方街道的投資中，10%保留，以便公用事業挖掘街道施工後，可以重鋪道路。5%的資金給市議會使用，市議員可以回應社區需求，進行修復。還有5%用於鋪設自行車道，4%用於預防性保養。

9個規畫區比鄰里社區大，比市議會分區小。包含市區中心（包含華埠）、東屋崙山、美麗湖東和Fruitvale、東屋崙中部（Central East Oakland）、競技場和機場、Glenview/Redwood Heights、北屋崙山、北屋崙/Adams Point、西屋崙等區域。

屋崙計畫在未來5年，投資3億多鋪路350哩。（記者劉先進／攝影）

10街、11街、Alice街夏天前完工

根據分析，東屋崙中的收入中位數最低，有色人種比例最高，為93%，低收入比例占48%。路況低於50分的道路主要集中在東屋崙地區，也為服務不足人群較為集中地區。屋崙服務不足的人群，30%都住在東屋崙。18%的路面狀況不良的里程數，都位於北屋崙。

阿倫斯表示，華埠位於市區中心規畫區，在明年夏天前，預計將修復10街、11街和Alice街。目前，穿過華埠的BRT快速道路面修復已完畢。希望明年夏天在華埠修葺更多人行道和坡道，包括7街、Jackson街等。

市民若對鋪路計畫有任何疑問或意見，可電郵[email protected]或致電（510）343-5695，也可去網站https://www.oaklandca.gov/services/5-year-paving-plan-survey填寫調查問卷，查看中英文鋪路計畫主題演講稿。