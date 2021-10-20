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亞裔頻受害 亞裔律師團體函金山地檢長 盼改善溝通服務

記者李晗／舊金山報導
博徹思（中）與李蕙儀（右）出席華埠活動。（本報檔案照片）
博徹思（中）與李蕙儀（右）出席華埠活動。（本報檔案照片）

舊金山的治安問題持續成為新聞焦點，尤其亞裔受害的問題令社區恐慌。一個亞裔律師團體致信給舊金山地方檢察長博徹思（Chesa Boudin），對治安表達擔憂，要求地檢處改善溝通服務，信函引起主流媒體關注。

加州亞裔律師協會（Cal-APABA）近期致信地檢處，該信件最早由主流電視台abc7曝光。信中提及了舊金山泰裔老伯伯Vicha Ratanapakdee被推致死的事情，以及亞太裔社區過去一年多持續遭到的仇恨和暴力事件。

信中直指地檢處與受害者家庭的溝通需要改善，同時律師協會也對於地檢長辦公室未能充分利用資源與亞裔受害者及其家屬溝通而感到擔憂（concerned）。信中要求地檢處，重視和調查可能涉及仇恨犯罪的案件，而不是急於與傳媒宣佈調查結果。

信中要求地檢處即時與受害者溝通，尤其是那些涉及仇視亞裔犯罪的事件；加強語言翻譯服務；以及要求地檢處解釋如何保護亞裔社區、如何調查仇恨犯罪。

多個亞裔團體也聯署了這封信，包括Stand With Asian Americans、亞裔強勁（Asians Are Strong）、華埠安全巡邏隊、東南亞裔發展中心等。

地檢處回應abc7的報導時指出，現在地檢處的受害人服務部主任李蕙儀（Kasie Lee）曾經就是加州亞裔律師協會的董事成員，也會和亞裔律師協會繼續保持溝通。同時地檢處表示，非常關心受害人，正在擴大語言翻譯服務。李蕙儀在今年5月到地檢處就職，接掌受害人服務部門，她此前也在多個亞裔社區團體擔任義工。

「李蕙儀主任在職業生涯中一直都在為亞裔社區爭取語言翻譯服務而奮鬥，她也會持續下去，領導受害者服務部。」地檢處的聲明說。

亞裔 舊金山 加州

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