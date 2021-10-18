僑胞返台注意事項 徐佳青線上解惑

徐佳青將在線上回覆僑胞的疑慮與問題。（周信結提供）

北加州 南灣台灣 同鄉會等多個僑團宣布，將於10月21日晚上7時，邀請僑務委員會副委員長徐佳青舉辦線上講座，講題為「僑胞返台須知- 故鄉事報你知」。北加 州南灣台灣同鄉會會長周信結指出，此次副委員長主講的內容包括台灣最新入境、復籍、復保、年金領取等相關新規定，歡迎鄉親上線參加，與徐佳青線上交流。

徐佳青的「僑胞返台須知- 故鄉事報你知」講座內容包括：僑胞海外回台防疫規定須知、健保卡和戶籍恢復規定、年金、退休金、紓困金、五倍券之領取方式。活動由北加州南灣台灣同鄉會主辦，北加州台灣文化體育協會、世界華人工商婦女企管協會北加州分會、聖荷西急難救助協會、台中-庫市友誼城市協會，以及北加州東吳大學校友會協辦。

北加州南灣台灣同鄉會等多個僑團將舉辦「僑胞返台須知-故鄉事報你知」講座。（記者李榮／攝影）

周信結指出，自從新冠肺炎（COVID-19）的疫情爆發以後，造成許多僑胞無法返台，也衍伸出很多人對於台灣的全民健康保險、年金，退休金領取，以及最新的五倍卷領取規定的疑惑。事實上，台灣的政府在各方面都有嘗試做不同的調整服務民眾，而副委員長就會在視訊講座中，親自介紹。另外，當天也會轉達一些僑胞的問題，請徐佳青解惑。

目前預計的問題包括「已經完成肺炎疫苗兩劑接種的僑胞，若在今年11月至12月底返台，是否仍要到防疫旅館14天？另外，請問明年初的防疫條件和規定是什麼？」、「因防疫期間而無法回台的僑胞們，在回台之後，如何迅速恢復戶籍和年金給付？需要攜帶哪一些文件和到哪一些相關機關辦理手續？」、「外交部駐外單位如何在疫情期間協助海外僑胞回台？有哪些相關規定需要在登機回台之前就需要先辦理的？」、「請問台灣政府在推動的CPTPP是什麼？對台灣的好處有哪些？」

當天也會介紹僑委會新的作為，及僑委會至今的成果等，歡迎僑胞上線交流。講座時間：10月21日美西晚上七時。講座連結：https://tsunchenhjchen.my.webex.com/meet/justincwfg。Meeting number (access code): 2551 780 2634。或者用電話加入，650-479-3208。