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舊金山慶華僑節 表彰7位傑出華人

記者李怡／舊金山報導
本年度第21、22屆被評選出的七位傑出華人代表，璩以中、朱陸儀輝、解冰、林靜宇、劉源凱、陳永興、張建清。（圖片由主辦方提供）
本年度第21、22屆被評選出的七位傑出華人代表，璩以中、朱陸儀輝、解冰、林靜宇、劉源凱、陳永興、張建清。（圖片由主辦方提供）

10月16日上午，舊金山中華總會館與中華慧妍總會聯合主辦的第69屆華僑節暨第21、22屆表彰傑出華人大會慶祝活動，在華埠康年酒家舉辦，會上表彰了七位傑出華人代表，他們是：璩以中、朱陸儀輝、解冰、林靜宇、劉源凱、陳永興、張建清。

出席本次表彰大會的嘉賓有：市高等法院退休法官鄧孟詩、市高等法院退休法官鄧孟詩、已故市長李孟賢夫人林進敏、華協中心行政主任楊重賢、前行政主任方小龍、舊金山灣區中國統一促進會理事長池洪湖伉儷、副理事長雷振澤伉儷、舊金山中華總商會會長區國雄伉儷、市議員代表、市警察局代表、中華總會館總董朱汝湛、中華慧妍總會共同創辦人與大會主席李人芝、會長徐蘭英等僑界領袖出席活動。

由駐美中華總會館和中華慧妍總會聯合舉辦的傑出華人評選活動，已經持續了22年，傑出成功人士代表在各行各業中脫穎而出，來自於醫學界、教學界、商界、警界、政界、科技、文化藝術界等。徐蘭英介紹稱，每年的評選工作都嚴格遵守程序，同中華總會館主席團一起，共同推薦、參與、評選決定最後名單。由於名額有限，會按順序把每次不能進入的名單放入次年。她說，優秀人才是永遠不會被人遺忘的。

朱汝湛發表感言表示，榮獲傑出華人不僅僅是一個稱號，重要的是提升我們華人在美國主流社會良好形象，標誌著團結友愛，積極向上的一種精神和動力。他讚揚歷屆被評選出來的傑出華人代表正在各行各業中樹立著優秀形象，繼續為服務社區努力貢獻。

華僑節始於1952年10月21日。在每年10月的慶祝活動中都同時表揚海外傑出華人，樹立海外華人正面形象，弘揚華僑華人艱苦創業、愛國愛鄉的精神，從而把廣大海外僑胞團結起來，並期許及鼓勵新一代華僑青年能積極參與僑團各類公益活動。

因為去年疫情原因不能舉辦活動，今年的華僑節是68屆和69屆合辦。會長徐蘭英說，推薦傑出華人就是要讓華人社區能夠在主流社會中慢慢提升形象。 「我們要的不是名聲，我們要的是一種精神，符合中國人的精神，要和美國主流社會有一個溝通的精神。」

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