華人募款 挺舊金山市長布里德連任

布里德（右）到南灣，受到許多華人歡迎。（記者李榮／攝影）

舊金山 市長布里德（London Breed）2023年將面臨競選連任，多位社區人士16日在南灣iCHiNA餐廳為她舉行籌款活動，支持布里德競選連任。

當日活動由美好政府促進會（AAGG），以及I city首席執行官林志斯、尹集成（C. C. Yin）、Arthur Chan、Albert Tam、尹集憲、Eiko Bao、David Chan、David Yang等個人名義組織。

林志斯指出，布里德在後年必須競選連任，也是她首次得連任競選的選舉，而這次是連任選舉中第一場的籌款活動，具有象徵意義。事實上，在布里德當初首次競選舊金山市長時，他就很支持布里德，因為布里德很多政治理念有願景，同時也屬於民主黨的溫和派，而非激進派。另一方面，布里德上任後，又任命了朱嘉文（Carmen Chu）出任舊金山行政官，之後也推邱信福出任市政府律師，「這兩人都是華裔 的菁英，布里德用人唯才，很重視華裔的聲音。」

林志斯也進一步表示，大家都知道舊金山這個城市本來的問題其實非常複雜難解，布里德其實已經相當努力，將舊金山提升至好的方向。另一方面，布里德對於華裔社區也相當重視，像是增加警察 的巡邏，此外她對於舊金山中國城的商戶傾聽聲音，同時她在市警局內提升華裔警官上，都做得相當好，「我認為布里德年輕有為，而且領導強而有力。舊金山歷史上累積了很多麻煩事，但布里德很認真。」

美好政府促進會（AAGG）灣區總監尹集憲則指出，美好政府促進會原本就是希望能建立各族裔的聯盟，連結亞裔與其他族裔的能量，將西班牙裔與其他的少數族裔一起聯盟，集結成更大的力量，而布里德代表的聲音也是大家要支持他的很重要的理由。