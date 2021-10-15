中駐美使領館 聯合紀念辛亥革命

中國駐美國使領館共同舉辦紀念辛亥革命110周年的線上座談會。（取自中國駐美大使館）

10月13日，中國 駐美國使館及駐紐約、舊金山 、洛杉磯、芝加哥總領館共同舉辦紀念辛亥革命110周年的線上座談會。

1911年的辛亥革命推翻清朝統治，結束千年帝制。2021年是辛亥革命110周年紀念。

全美各地百餘名僑界代表，包括孫國雄、黃儀莊、陳燕等辛亥革命先烈後人，及80多家主要僑團負責人，以及中國駐紐約總領事黃屏、駐舊金山總領事王東華、駐洛杉磯總領事張平、駐芝加哥代總領事黃黎明等參加。使館徐學淵公使主持會議。

秦剛大使發表主旨講話。他說，實現國家統一、振興中華是孫中山先生和辛亥革命先驅們未竟的事業。「百年來，中國共產黨人繼承孫中山先生的遺願，同一切忠於他的事業的人們繼續奮鬥，不斷實現和發展了孫中山先生和辛亥革命先驅的偉大抱負。」他說。

他也在講話中提及台灣 問題和中美關係。他表示，解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中華民族歷史演進大勢所決定的，更是全體中華兒女的共同意志。「以和平方式實現祖國統一，最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益。」

「一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會的普遍共識，也是中美關係的政治基礎。我們堅決反對美方在台灣問題上乾涉中國內政、破壞中國和平統一的言行。」秦剛說。

參與團體中有多個來自灣區的社團，包括多個統促團體，以及北加州山東同鄉會、北加州華人文化體育協會等。10月3日時在舊金山，總領事王東華也出席了僑界舉辦的紀念辛亥革命座談並發表講話。