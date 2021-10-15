我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿肯色媽咪被老公傳染新冠 寶寶出生3周後人走了

房價租金貴 56%金山灣區居民想搬走

中駐美使領館 聯合紀念辛亥革命

記者李晗／舊金山報導
中國駐美國使領館共同舉辦紀念辛亥革命110周年的線上座談會。（取自中國駐美大使館）
中國駐美國使領館共同舉辦紀念辛亥革命110周年的線上座談會。（取自中國駐美大使館）

10月13日，中國駐美國使館及駐紐約、舊金山、洛杉磯、芝加哥總領館共同舉辦紀念辛亥革命110周年的線上座談會。

1911年的辛亥革命推翻清朝統治，結束千年帝制。2021年是辛亥革命110周年紀念。

全美各地百餘名僑界代表，包括孫國雄、黃儀莊、陳燕等辛亥革命先烈後人，及80多家主要僑團負責人，以及中國駐紐約總領事黃屏、駐舊金山總領事王東華、駐洛杉磯總領事張平、駐芝加哥代總領事黃黎明等參加。使館徐學淵公使主持會議。

秦剛大使發表主旨講話。他說，實現國家統一、振興中華是孫中山先生和辛亥革命先驅們未竟的事業。「百年來，中國共產黨人繼承孫中山先生的遺願，同一切忠於他的事業的人們繼續奮鬥，不斷實現和發展了孫中山先生和辛亥革命先驅的偉大抱負。」他說。

他也在講話中提及台灣問題和中美關係。他表示，解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中華民族歷史演進大勢所決定的，更是全體中華兒女的共同意志。「以和平方式實現祖國統一，最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益。」

「一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會的普遍共識，也是中美關係的政治基礎。我們堅決反對美方在台灣問題上乾涉中國內政、破壞中國和平統一的言行。」秦剛說。

參與團體中有多個來自灣區的社團，包括多個統促團體，以及北加州山東同鄉會、北加州華人文化體育協會等。10月3日時在舊金山，總領事王東華也出席了僑界舉辦的紀念辛亥革命座談並發表講話。

中國 台灣 舊金山

上一則

金山逾100名警消還未接種疫苗 面臨解雇

下一則

房價租金貴 56%灣區居民想搬走

延伸閱讀

中駐美官方紀念辛亥革命110周年 大使秦剛發表主旨講話

中駐美官方紀念辛亥革命110周年 大使秦剛發表主旨講話
中共稱繼承孫中山 台陸委會批扭曲歷史

中共稱繼承孫中山 台陸委會批扭曲歷史
CIA設中國任務中心 秦剛諷：當自己是龐德，累不累？

CIA設中國任務中心 秦剛諷：當自己是龐德，累不累？
躺平、飯圈、內卷… 秦剛演講 教你熱詞看中國

躺平、飯圈、內卷… 秦剛演講 教你熱詞看中國
中駐美大使秦剛受訪 2個字形容中美關係：不打不成交

中駐美大使秦剛受訪 2個字形容中美關係：不打不成交

熱門新聞

密爾布瑞居民Kevin Chao被捕，涉及的罪名包括組織賣淫。（警方提供）

北加亞裔男涉組織賣淫被抓 FBI介入

2021-10-13 19:45
警方在銷毀非法種植的大麻。（視頻截圖）

加州破獲最大非法大麻種植 7嫌均為華裔

2021-10-14 00:15
索諾馬縣爬行動物救援組織負責人沃爾夫（Al Wolf）提醒，如果碰巧遇到毒蛇，關鍵是不要驚嚇對方，退後一步離開，避免蛇發生攻擊行為。（電視新聞截圖）

北加女子家驚現92條響尾毒蛇

2021-10-14 16:07
案發地點是密爾布瑞市的星巴克停車場。（谷歌地圖）

北加華裔男子開車碾壓遊民致死 被控謀殺

2021-10-07 19:52
指揮林伯真癌症早逝，社區籌款後以她的名義捐給慈善機構。（程宇平提供）

指揮林伯真癌逝 學生募款捐三慈善機構遺愛社區

2021-10-11 21:43
洛斯蓋圖婦女布魯加為其兒子與朋友舉辦一系列非法酒色派對，於其愛達荷州阿達縣住所被捕。（阿達縣警方提供）

辦非法酒色派對灌醉青少年 強逼性行為 加州婦遭控39罪

2021-10-13 01:05

超人氣

更多 >
以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁

以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁
上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍

上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍
台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆

台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆
微軟將關閉領英中國 美主要社交網站就此在中國絕跡

微軟將關閉領英中國 美主要社交網站就此在中國絕跡
北加女子家驚現92條響尾毒蛇

北加女子家驚現92條響尾毒蛇