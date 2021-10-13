北加台灣同鄉聯合會 林政原回鍋會長

林政原（左起）接任會長，江詩怡卸任。（記者李榮／攝影）

因新冠肺炎疫情 的關係，北加州台灣 同鄉聯合會以線上方式完成第49屆新舊會長交接典禮。連任兩屆的會長江詩怡卸下重任，交棒給新任會長林政原，副會長則由翁錦鐘接下。

江詩怡當日以有獎問答方式，細數了兩年來所做的服務和活動，包括去年疫情之初努力的幫鄉親找口罩、捐贈防護器材給各主流的醫療機構。另外，今年台灣太魯閣號事故發生時也發起捐款。聯合會也錄製「WHO for Taiwan」和「UN for Taiwan」的影片為台灣發聲，並籌話了多場「與台僑有約」線上活動，還一連辦了四場「台美人歷史系列」講座。

新任會長林政原曾擔任北加州台灣同鄉聯合會第43屆會長。他戲稱，自己是因為疫情期間仍然到處活動，「大家覺得我不怕死，而被選中回鍋」。他表示，事實上自己只是用正面的態度看待疫情，覺得自己盡力做好防護，日子還是得過下去，「就像台灣面對中國強大威脅，除了提升國防戰力，結盟世界友邦之外，我們也必須正面面對。」

林政原又提到，台灣鄉親一向低調但熱情。像是住在東灣近40年的廖啟榮夫婦，多年來只要時間允許，從不錯過任何參與台灣社團以及關心台灣的活動，更經常慷慨解囊。可是，兩人從未擔任任何鄉會的會長，只是一味默默奉獻，「這些鄉親都讓人感動，也是我們繼續服務鄉親的模範！」

林政原表示，希望未來可以舉辦更多文化和體育的活動來吸引年輕人，而台灣社團更要積極參與和我們理念相近的其他族裔的活動，像是緬甸、香港、泰國的

「奶茶聯盟（Milk Tea Alliance）」，就都是以爭民主、反霸權為主軸，「目標一致，應該可以合作愉快！」

林政原並表示，希望同鄉會可以很快舉辦一些實體活動，例如明年的春節聯歡會、228紀念音樂會等，重回正軌。