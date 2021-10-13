北加中校聯合會繪畫賽 彩筆祈福台灣

慶祝雙十國慶，北加州中文學校聯合會舉辦國慶「祈福台灣」繪畫比賽。（記者李榮／翻攝）

為慶祝中華民國110年雙十國慶，北加州中文學校聯合會舉辦國慶「祈福台灣 」繪畫比賽，選出幼童組、兒童組、青少年組、社會組、電子組的前三名，佳作，以及由網路投票選出的最佳人氣獎。聯合會指出，今年共收到參賽作品125件，年齡從幼稚園到70多歳不等，網投數目也達到了近6500票，涵蓋了台灣、美國、英國、法國，還有東南亞 等11個國家，打破地域的限制。

聯合會會長李亭儀表示，今年是聯合會第二度舉辦雙十繪畫比賽，可以說是繼續用彩色的畫筆為台灣祈禱，也感謝來自全球親朋好友的踴躍參與，一起為台灣祝福。希望隨著疫情 的舒緩，除了用畫筆，還能實際用行動到台灣、迎接未來。

包括駐舊金山台北經濟文化辦事處副處長李盈興等人都參與頒獎典禮。李盈興表示，聯合會在疫情下依然舉辦各種活動，對弘揚中華文化、推廣華語文教育不遺餘力，他代表駐外辦事處表示肯定及感謝。李盈興並表示，無論參賽者得獎與否，大家都展現了熱愛國家的心。

頒獎典禮由聯合會前會長陳亳蕙主持，此次評審包括薛雅分、周典樂、和張東明。陳亳蕙指出，三位評審都是非常有經驗的老師，但面對難分軒輊、各有千秋的作品，還是得斟酌再三，最後才糾結地決定出名次。當日會中也展示所有參賽者作品，並一一公布各組成績，得獎者拿著自己的作品，介紹創作並拍照留念。

今年最特殊的是將藝術與科技結合的電子組，爲了讓更多參賽者瞭解、學習新的平台，主持人特別訪問了今年第一名得主林恩惠，並播放由林爸爸為女兒記錄的整個作畫過程，讓與會者能實際體會製作的步驟與成果。