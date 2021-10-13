不滿薪資福利 2.4萬凱瑟雇員醞釀罷工

2萬4000名凱瑟醫療集團的工人因工資和工作條件問題授權罷工。（美聯社）

凱瑟醫療集團（Kaiser Permanente）工會本月11日宣布，加州和俄勒岡州 的2萬4000名護士和其他醫護人員在周末投票中，以壓倒性的優勢授權進行罷工 ，支持停工。他們要求凱瑟公司結束兩級工資和福利制度，即新員工的工資低於任期較長的同事，且享受的健康保護也較少。他們希望未來三年內加薪4%，並得到雇用更多的護士來緩解人員短缺問題的承諾。

全國逾5萬名凱瑟員工在即將到期的契約中提出了類似的要求，工會領導人說，科羅拉多州、喬治亞州、夏威夷州、馬里蘭州、維吉尼亞州、華盛頓州和華盛頓特區可能會有更多的罷工授權運動。

但投票結果並不會自動引發停工，工會必須在成員離開工作 崗位之前，提前十天通知凱瑟醫療集團。工會和企業領袖都表示，儘管工會和官員承認雙方在關鍵問題上有分歧，仍希望在未來幾天的談判桌上，能夠找到一個解決方案。

領導罷工運動的兩大工會加州聯合護士協會、衛生保健專業人員工會以及俄勒岡州護士和衛生專業人員聯合會的領袖表示，這場疫情暴露了衛生保健勞動力的系統性問題，如果沒有更多的企業支持，護士和其他保健工作者就無法再經受漫長而艱辛的工作。

凱瑟發言人布朗（Marc Brown）在電子郵件聲明中表示，公司 「致力於迅速解決這一問題」。布朗說，「我們要求我們的員工拒絕『要求離開他們病人』的呼籲，我們的首要任務是繼續為病人提供高品質、安全的護理。如果發生任何形式的停工，我們的醫生及訓練有素、經驗豐富的管理人員和應急人員將共同參與我們設施運作。」

但工會官員說，凱瑟公司的高層對任何停工都負有責任。「我認為富有的凱瑟公司高層不應該利用勞動人民來賺取利潤，」俄勒岡州工會的通訊組織者博力（Shane Burley）在採訪中說。「當病人對醫療系統發生的事情感到不安時，他們應該看看這些高層人士，他們正在領取高額的薪水，還想透過傷害勞動階層和醫療專業人士來降低成本。」