比照金山 阿拉米達縣放寬「姻親房」興建

阿拉米達縣發起於縣屬地區(unincorporated area)增建18個可負擔居住單位，同時簡化獨棟屋增設「姻親房」(in-law units)的申請營建程序。此試驗性房地產 開發案又稱「附屬居住單元」(the Accessory Dwelling Unit, ADU)，全案計畫於11月27日申請截止日前，經由抽獎方式，接受增建18個姻親房。目前阿拉米達縣內房屋短缺問題嚴重。

舊金山 今年3月間通過於獨棟屋地產內開發姻親房時，可免除建物檢查費、開發計畫審查、建蓋姻親房附加費等。阿拉米達縣除了仿效舊金山房地產開發政策外，也將提供計畫於其獨棟屋內增建居住單位屋主免費諮詢，以及開發管理服務等。

這項可負擔住宅開發案初期將為阿拉米達縣署地區如Ashland、Cherryland、Castro Valley、Castelwood、Fairview、Happy Valley、Hillcrest Knolls、Sunol、San Lorenzo等地服務，此外開發案亦將適用於海沃、布利桑頓 （Pleasanton) ，以及利佛摩 (Livermore) 等市的市屬地區 (unincorporated area)。

縣府官員希望此可負擔住屋計畫可擴大推行到阿拉米達全縣。阿縣縣府房屋主任史塔拉特 (Michelle Starratt) 表示，縣府當局必須探討解決住屋問題的創新辦法，支持全縣家庭生活穩定。

她接著指出，有類似「附屬居住單元」(ADU) 開發方案，我們可以在目前社區自然開發出更多可負擔住所。另外為各個不同家庭的「姻親房」提供開發指導，這將確保各屋主能得到支援，成功開發安全合法的居住單位。

有意開發「姻親房」的阿拉米達縣民眾必須於11月27日上網hellobright.org/one-stop-shop-ac 提出申請，資格符合民眾將可進入抽獎程序，取得開發資格。

阿拉米達縣府將與非營利組織Hello Housing 合作，推行這項可負擔住所開發案。如欲得知更多相關資訊，可上網hellobright.org查詢。