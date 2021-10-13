財政赤字高達1400萬 東灣學區或將關校 教師醞釀示威

東灣海沃學區面臨財政赤字問題。（美聯社）

東灣海沃（Hayward）的聯合學區 面臨巨大財政赤字，金額高達1400萬元，目前還在擬定解決方案，包括關閉部分學校來填補財政漏洞。

初步解決方案列出了14個聯合學區內的不動產，要求關閉、搬遷或是重新規畫用途。據悉，關閉校園有助於解決1400萬元的赤字和入學率急劇下降的問題。目前該學區可以接受2萬8000名學生，但未來幾年內，學區的學生入學人數預計將創新低，可能降至1萬6548名學生。

學區將於10月18日周一啟動一系列線上社區會議，討論名為「運行可持續性」（Operational Sustainability）的解決方案，並聽取社區意見與回饋。

解決方案是近兩年規畫的結果，由學區與社區合作，研究如何實施，並希望找到長期解決方案，解決入學人數下降、預算 短缺和翻新老舊校園設施的問題。相關翻新需要大約9億元的資金。

學區公共關係總監莉德斯瑪（Dionicia Ramos Ledesma）表示，學區現在已有了方案，正在尋求社區意見。「我們想知道數據沒有告訴我們的故事。」她說，聽取社區意見很重要，學區的管理層教育 委員會最早可以在11月17日的特別會議上，針對解決方案進行表決。

但是關校的做法也引起不滿。可能受影響的學校教師正計畫舉行示威活動，抗議學區的關校提議。他們將於13日於Glassbrook小學舉行集會，該所小學是一所面臨可能關閉的學校。