我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

辦非法酒色派對逼青少年性交 加州婦遭控39罪

田納西州郵局槍擊案 含槍手3死 都是郵局員工

慶祝疫後重生 金山華埠鳳凰日街會10/17涅槃重生

記者李晗╱舊金山報導
鳳凰日周日街會的海報。（主辦方提供）
鳳凰日周日街會的海報。（主辦方提供）

舊金山華埠將在10月17日（周日）舉行街會活動。活動名稱是「鳳凰日」（Phoenix Day），象徵華埠在疫情之後「涅槃重生」。

非營利機構「Livable City」將於當天中午12時至下午5點在華埠都板街（Grant）上，介於California街與Broadway街之間，舉辦為期一天的「周日街會」（Sunday Streets）活動，邀請市民和遊客慶祝疫後的重生。

多個社區團體代表出席了12日的發布會，包括「Livable City」機構代表林語慧、華協中心主任楊重賢、中華總商會副會長黃英豪、華埠商人協會會長李雷綺華等。

市長布里德（London Breed）在一份聲明中說，周日街會幫助社區和城市建立更強大的聯繫。她強調「新冠肺炎疫情考驗我們的適應力和生活，提醒我們戶外聚會空間對社區的發展和健康有多麼重要。因為周日街會讓我們有機會一起歡慶。」 

今年的活動也會首次在全市開放五條街道舉行街會。華埠居民和遊客可以參與、享受各式各式家庭的戶外活動和文化表演，例如Lion Dance Me柔功門青年舞獅團、「亞裔強勁」（Asians Are Strong）主辦的亞裔自我防衛教育、金恒國際武術太極隊、舊金山交通局與舊金山單車聯盟幼童單車教學，以及由Niantic Labs贊助的寶可夢Pokémon GO競賽。 

「至今發生的反亞裔暴力事件都反映著同一個現實，我們的社區需要自救」，「亞裔強勁」總監廖國良（Hudson Liao）説。「我們社區必須為了共同的健康和安全團結，並在鳳凰日重回屬於我們的街道。」 

在新冠疫情期間，非營利機構Livable City與華埠商人協會合作策畫了都板街的周末步行街（Walkway Weekends），為居民帶來藝術、戶外活動和共享空間用餐環境，並為小商業提供支持。

舊金山市經濟和勞動力發展辦公室主任索菲斯（Kate Sofis）說，周日街會一直是社區活力的催化劑，當擁擠街道變成提供市民們玩耍、騎自行車和步行的安全開放的空間時，本地家庭和小商業有機會共同營造社區意識。「鳳凰日為我們創造機會，同聚一起慶祝我們城市的開放和復甦，同時活躍化我們的街道和社區。」 索菲斯說。

多個社區團體代表出席發布會，宣布10月17日（周日）舉行街會活動。（視頻截圖）
多個社區團體代表出席發布會，宣布10月17日（周日）舉行街會活動。（視頻截圖）

華埠 亞裔 舊金山

上一則

金山人語／諾貝爾物理獎給了三位長者

下一則

洛斯蓋圖非法派對灌醉青少年 婦面臨39控罪

延伸閱讀

改善街道人行道 哈德遜廣場更親民

改善街道人行道 哈德遜廣場更親民
世界OnAir／書寫百年華埠縱火慘案 她要讓後代永遠記得

世界OnAir／書寫百年華埠縱火慘案 她要讓後代永遠記得
全球最酷社區 雀兒喜首度進前10

全球最酷社區 雀兒喜首度進前10
父、兒染疫相繼病逝 賓州餐館老闆感謝社區募款幫忙

父、兒染疫相繼病逝 賓州餐館老闆感謝社區募款幫忙
華埠促進會委員沒條件要求？商會、臨時主席說法不一

華埠促進會委員沒條件要求？商會、臨時主席說法不一

熱門新聞

舊金山警察局繪製的十二宮殺手肖像圖。（取自維基百科）

50年懸案告破？舊金山十二宮殺手身分被揭

2021-10-06 18:31
林涵琪遇害轉眼已經27年。（基金會提供）

北加才女林涵琪懸案27年 主嫌過世 父懸賞十萬望破案

2021-10-06 18:12
案發地點是密爾布瑞市的星巴克停車場。（谷歌地圖）

北加華裔男子開車碾壓遊民致死 被控謀殺

2021-10-07 19:52
美女指揮林伯真癌症早逝，社區籌款後以她的名義捐給慈善機構。（程宇平提供）

美女指揮林伯真癌逝 學生募款捐三慈善機構遺愛社區

2021-10-11 21:43
州長紐森在剛過去的周末簽署多項法案成為法律。(紐森臉書圖片)

加州通過6法令 未經同意拿掉保險套算犯罪 明年生效

2021-10-11 00:12
被稱為矽谷創業之神的橡子園顧問有限公司董事長陳五福，近年來積極協助台灣新創團隊創業成功，來美國拚上市。（記者江碩涵／攝影）

矽谷創業之神陳五福 帶領台灣新創搶進美國市場

2021-10-08 18:17

超人氣

更多 >
BMW退位 美第3季豪車銷售冠軍是這個牌子

BMW退位 美第3季豪車銷售冠軍是這個牌子
美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？

美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？
41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤

41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤
快看世界／不打算分享疫苗配方 莫德納創始人道原因

快看世界／不打算分享疫苗配方 莫德納創始人道原因
川普要賣華府酒店 虧損嚴重傳3.7億元脫手

川普要賣華府酒店 虧損嚴重傳3.7億元脫手