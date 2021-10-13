慶祝疫後重生 金山華埠鳳凰日街會10/17涅槃重生

鳳凰日周日街會的海報。（主辦方提供）

舊金山華埠 將在10月17日（周日）舉行街會活動。活動名稱是「鳳凰日」（Phoenix Day），象徵華埠在疫情之後「涅槃重生」。

非營利機構「Livable City」將於當天中午12時至下午5點在華埠都板街（Grant）上，介於California街與Broadway街之間，舉辦為期一天的「周日街會」（Sunday Streets）活動，邀請市民和遊客慶祝疫後的重生。

多個社區團體代表出席了12日的發布會，包括「Livable City」機構代表林語慧、華協中心主任楊重賢、中華總商會副會長黃英豪、華埠商人協會會長李雷綺華等。

市長布里德（London Breed）在一份聲明中說，周日街會幫助社區和城市建立更強大的聯繫。她強調「新冠肺炎疫情考驗我們的適應力和生活，提醒我們戶外聚會空間對社區的發展和健康有多麼重要。因為周日街會讓我們有機會一起歡慶。」

今年的活動也會首次在全市開放五條街道舉行街會。華埠居民和遊客可以參與、享受各式各式家庭的戶外活動和文化表演，例如Lion Dance Me柔功門青年舞獅團、「亞裔 強勁」（Asians Are Strong）主辦的亞裔自我防衛教育、金恒國際武術太極隊、舊金山交通局與舊金山單車聯盟幼童單車教學，以及由Niantic Labs贊助的寶可夢Pokémon GO競賽。

「至今發生的反亞裔暴力事件都反映著同一個現實，我們的社區需要自救」，「亞裔強勁」總監廖國良（Hudson Liao）説。「我們社區必須為了共同的健康和安全團結，並在鳳凰日重回屬於我們的街道。」

在新冠疫情期間，非營利機構Livable City與華埠商人協會合作策畫了都板街的周末步行街（Walkway Weekends），為居民帶來藝術、戶外活動和共享空間用餐環境，並為小商業提供支持。

舊金山市經濟和勞動力發展辦公室主任索菲斯（Kate Sofis）說，周日街會一直是社區活力的催化劑，當擁擠街道變成提供市民們玩耍、騎自行車和步行的安全開放的空間時，本地家庭和小商業有機會共同營造社區意識。「鳳凰日為我們創造機會，同聚一起慶祝我們城市的開放和復甦，同時活躍化我們的街道和社區。」 索菲斯說。