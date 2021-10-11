北加中文學校聯合會 17日辦行政營

北加州中文學校聯合會將舉辦實體「行政營」。（記者李榮／攝影）

北加州 中文學校聯合會3日宣布，將於10月17日上午10時至下午4時舉辦「2021行政營」。今年行政營的主題為「疫情 期間的行政模式與team building」。地點選在洛斯蓋圖「綠野山莊」（Green Mountain Retreat）實體舉行。當天主題包括：實體教學CDC準則、加州企業局雇員退休儲蓄計畫、非營利組織應注意的法規、疫情教學模式分享。

北加 州中文學校聯合會會長李亭儀表示，中文學校向來固定舉辦行政研習營。今年行政營會提供會員學校在疫情期間對於未來發展、尋求補助等方面的最新資訊。在網路教學後，漸進到實體教學的方式，還有行政人員有效建立學校通訊管道的方法，同時也提供平台互相觀摩研討。另外，不同學校之間也可以分享大家過去一年「停課不停學」的因應經驗。

行政營主辦人、北加州中文學校副會長王婉君指出，原本決定要辦行政營時，新冠肺炎（COVID-19）疫情看似相當明朗，然而後來又出現變種病毒，聯合會對於要不要舉辦實體的營隊原本也是糾結。但最後還是決定在安全下實體舉辦，希望能更有效率幫助學校，也在面對面的機會下凝聚向心力。歡迎中文學校聯合會幹部、會員、學校校長、教務、行政人員、義工及老師報名。

僑教中心指出，中文學校聯合會歷年來都舉辦行政營，特別是每次營隊中還有實際經驗分享，增進學校的經營效能。而且，絕大多數中文學校的行政人員是義工，對於一些法令與規定不是很理解，行政營正好能成為溝通的平台。