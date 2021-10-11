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屋崙華埠社區促進會 選出5副主席1會計

記者劉先進／屋崙報導
屋崙華埠社區促進會臨時委員會副主席甄國輝，發表感言。（記者劉先進 ／攝影）
屋崙華埠社區促進會臨時委員會副主席甄國輝，發表感言。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙華埠社區促進會（Oakland Chinatown Improvement Council）籌備委員會最近召開會議，透過推選的方式，選出五位臨時委員會副主席，甄國輝（Hal G Gin）、周能源（Ener Chiu）、羅伯特·羅（音譯，Robert Low）、托尼·鄭（音譯，Tony Trinh）和席爾瓦（Rick da Silva）。

華埠社區促進會籌備委員會將成立一個非營利機構，來管理華埠互惠區範圍內每年122萬的地產評估費。這些費用用於緩解華埠的治安、遊民、衛生、塗鴉清理等問題。

屋崙華埠社區促進會籌備委員會上，投票選出李王懿青（右，Suzie Lee）擔任會...
屋崙華埠社區促進會籌備委員會上，投票選出李王懿青（右，Suzie Lee）擔任會計。（記者劉先進 ／攝影）

這五位臨時副主席，將各自負責一個區域，有的是進行人行道衛生清理，有的是幫助互惠區進行品牌宣傳。托尼·鄭說，他的父母自從1979年就在華埠經營一家珠寶店，他從小就學習如何運營一家優秀的企業。大學畢業後，所擁有的企業最多有40個員工，「我受夠了華埠經歷的傷痛，所以希望站出來服務華埠。」

甄國輝說，他出生於華埠，扎根於社區，也一直服務社區。在阿拉米達縣規畫委員會任職，也運營家族的協會，「我知道社區經歷了什麼。我們正在發展的十字路口，必須抓住這個機會，團結一心，邁過難關，拯救華埠社區。」

會議還投票選出李王懿青（Suzie Lee）擔任會計。

多個市民參加華埠社區促進會籌備委員會。（記者劉先進 ／攝影）
多個市民參加華埠社區促進會籌備委員會。（記者劉先進 ／攝影）

籌備委員會目前有49個委員，均為9月24日的會議上自我任命。會議現場決定，終止自我任命程序，不再加入新的委員。另外，還投票決定，委員必須盡量參加會議，沒有特別理由不出席的，將被委員會除名。

華埠 投票 屋崙

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