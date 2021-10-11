北美華人排球邀請賽 700選手華埠街頭切磋

屋崙華埠商會和屋崙旅遊局共同協辦的第76屆北美華人排球邀請賽，在華埠舉行。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙華埠 商會和屋崙旅遊局共同協辦的第76屆北美華人排球邀請賽（North American Chinese Invitational Volleyball Tournament, NACIVT），昨日繼續在屋崙華埠舉辦。超過700名選手將到華埠街頭比賽。

比賽地點以林肯廣場公園附近( 10th街和Harrison街 )為主進行封街比賽。儘管是在街頭比賽，隊員們都非常拼搏，扣殺、攔網、救球，專業的動作，迎來觀眾陣陣掌聲。

藍天使義工和排球隊員合影。（鄺偉供圖）

華埠商會主席陳錫澎表示，新冠疫情和前段時間的治安起伏，對華埠衝擊頗大。舉辦此次排球賽，希望帶動人流，活躍華埠經濟，給外界傳遞一個訊息，華埠很安全，可以放心消費。

參賽隊員加上親友，近1000人在華埠活動。他們一日三餐都在華埠周邊消費，這幾天波霸奶茶、餐廳的生意都好了很多，排隊的顧客絡繹不絕，其中不少是參賽隊員。有的隊員在休息，就讓家人來打包，嘗遍華埠美食。

藍天使 義工巡邏隊，台山同鄉會社安隊，10日當天均在執勤巡邏，維護治安。藍天使隊長鄺偉甚至拎著醫療箱，緊急處理隊員的傷病。他表示，華埠人流增加了近3倍，很多餐廳都延長打烊時間。華埠近30年中，首次有類似比賽，好不熱鬧。

屋崙華埠商會和屋崙旅遊局共同協辦的第76屆北美華人排球邀請賽，在華埠舉行。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙華埠10街山東館餐廳東主Charles Chung說，這幾天生意頗為紅火，估計銷售量增長10%。

陳錫澎感謝阿拉米達縣議員陳煥瑛、捷運董事雷伯恩（Robert Rayburn）、屋崙旅遊局行政總裁加梅斯（Peter Gamez），舊金山商會商會行政總裁方達雷（Rodney Fong），林肯公園主任利廣順，舊金山柔功舞師團等參與開幕典禮。屋崙市長特別助理時晨光代表市長頒發賀狀給主辦單位，並多謝商戶、警察局及藍天使的支持。