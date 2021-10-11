華埠促進會委員沒條件要求？商會、臨時主席說法不一

在籌備委員會上，委員們正在投票。（記者劉先進 ／攝影）

在屋崙華埠 社區促進會的籌備委員會上，華埠商會主席陳錫澎、華埠藍天使義工隊長鄺偉等人，質疑籌備委員會的成立太倉促，委員身分未經過確認是否符合相關條件。

促進會籌備委員會臨時主席莊錦鎮( Stewart Chen )10日對本報表示，目前成立的是籌備委員會，為臨時性的。在此前華埠互惠區督導委員會上就已經確認，籌備委員是自我任命，並無資格或條件要求。直到成立正式委員會，才會要求在華埠納稅、是業主、租戶、商戶、租戶或非營利機構。快速推選籌備委員會流程，是因為根據此前制定時間表，必須盡快選出籌備主席和委員，和市府簽訂合同，以便接受華埠互惠區評估費，將資金投入社區、服務華埠。

華埠社區促進會籌備委員會主席莊錦鎮表示，臨時機構的委員，並無資格或條件要求。（記者劉先進 ／攝影）

9月24日和10月初的籌備會議上，華埠與會人員頗多，紛紛提出不同意見。陳錫澎表示，此前就設定規則，能入選籌備委員會委員的資格，必須在華埠是商戶、業主或非營利機構等，但9月24日的會議，並未遵守，沒有確認自我任命的委員是否符合資格。另外，在24日會議上，有人是透過Zoom視訊參加，卻沒有機會投票。10月7日，還有人沒收到Zoom的連接。

鄺偉表示，還是覺得成立籌備委員會太倉促，不少業主都沒有時間參與會議。希望新當選的籌備委員會臨時主席、副主席和會計，能服務好華埠社區，解決大家最關心的治安問題等。

莊錦鎮表示，此前的華埠互惠區讀到委員會，包括華埠商會、市議員勵琪、互惠區顧問曼德里（Marco Li Mandri）等，都已經明確，作為臨時性的組織，籌備委員會委員的挑選是自我任命，並無任何資格和條件要求。直到成立正式委員會，才會由臨時委員會主席和另外2個負責提名的人，來確定進入委員會15個委員的資格。

對於有人沒收到視頻會議邀請鏈接的問題，莊錦鎮表示，市府工作 人員透過電郵、電話、微信 群等方式，竭盡所能通知所有人，但可能有未通知到的市民，為無心之舉，希望向他們致歉，但籌備委員會的工作正在努力改善中。

莊錦鎮說，目前加緊推進籌備委員會各項流程，是因為根據此前制定的時間表，必須要在11月和市府簽訂合同，以盡快拿到評估費，投入華埠社區。在此之前還要成立籌備委員會，選出主席、副主席等職位。在10月要透過委員會來決定如何分配資金。一系列的時間表決定，必須加快會議進程。

籌備委員會將掛在10月28日晚召開下一次會議，敲定互惠區管理計畫的細則。