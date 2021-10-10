慈濟舊金山支會 華埠免費注射流感疫苗

現場有Walgreens的兩名醫護專業注射，慈濟義工則協助填寫個人醫療信息。（記者李怡／攝影）

守護健康、守護愛。慈濟基金會舊金山 支會和Walgreens合作，於9日上午在華埠 駐美中華總會館，為三歲以上沒有健保，或是健保不包含疫苗注射的社區人士，舉辦了免費感冒預防疫苗注射。注射不需預約，依到達順序施與注射。

一年一度的感冒季節即將來臨，為了華埠大家庭的健康，慈濟基金會舊金山支會和Walgreens發起了本次活動。Walgreens 準備了100多支流感疫苗 帶到了中華總會館，為有需要的人士注射。現場井然有序，溫暖有愛，來自Walgreens的兩名醫護提供專業服務，慈濟義工則陪伴和幫助填寫個人醫療信息。

本次免費流感疫苗注射活動，是慈濟會持續舉辦的社區活動之一，旨在幫助那些講英語有困難的僑民和一些新移民，同時也為華埠社區居民提供便利。在過去疫情爆發的兩年時間裡，慈濟在中華總會館的協助下，不間斷地在每個周一為華埠散房居民提供素餐配送。正是這兩年來在與華埠居民的互動中，慈濟基金會舊金山支會更加深切的了解和體恤到了華埠居民的切身需求，以及如何為新老僑民排憂解難，進一步做好社區慈善支持。

兩周前，慈濟義工就開始為這次免費流感疫苗注射做準備工作了，著手了解300多戶散房居民的流感疫苗接種需求開始。有的散房居民有自己的家庭醫生，已完成接種，但多數因有語言交流障礙而未接種。慈濟義工梁隆說，「因為本次的活動在舊金山與Walgreens已經合作了很多年，大家覺得有自己的母語醫生和有義工幫助的情況下接種疫苗，會更加安心」。

現場等候接眾疫苗注射的隊伍中，不只有年長或是不會講英文的社區居民，還有很多年輕的媽媽帶著孩子來的，更有多位家庭成員一起結伴而來。散房居民鄭女士說，「如果不是這次慈濟會組織的集體疫苗注射活動，我和我的孩子們可能還要拖到11月底再注射，因為跟家庭醫生預約的注射時間，總是和孩子的上課時間衝突。這次對我們來說是很及時的幫助」。現場接種者劉先生，不懂英文，甚至也記不清自己的家庭住址，在義工團隊的幫忙詢問下，才填寫好了身份信息，順利完成了本次流感疫苗的接種。用慈濟會舊金山支會負責人林育貞的話說，「不為錦上添花，只為雪中送炭，希望能在流感季來臨前幫散房居民們做好健康防護」。