金山南灣升旗慶雙十 僑胞高唱國歌

國慶委員會主席林美蓮（右起）、駐舊金山經濟文化辦事處長賴銘琪。（記者李榮／攝影）

中華民國110年雙十國慶升旗典禮10月9日上午在聖他克拉拉縣政府廣場舉行，中華民國國旗與美國 國旗在中華民國舊金山灣區黃埔旗隊、FASCA海外青年文化志工團、男童軍468、608團及北加州北一女校友會護送下緩緩進場。數百名僑胞高唱中美國歌及國旗歌，一同看著青天白日滿地紅國旗冉冉升起，場面莊嚴盛大。

國慶委員主任委員林美蓮致辭指出，40年前在中美斷交之時，一群愛國的僑學界人士組織了國慶委員會，希望以僑胞的力量支持中華民國，持續至今。感念國父孫中山先生當年奔走海外努力，在先賢先烈的犧牲下終於推翻專制腐敗的滿清政府，建立亞洲第一個民主共和國。祝福中華民國110歲生日快樂、國運昌隆，台澎金馬安全穩定，繁榮興盛。

她進一步表示，國慶委員會是義工團體，大家雖然身在海外，但還是心繫祖國，「華僑素有革命之母美稱，支持與愛護台灣 是我們的共同心願。每年國慶日在南北灣舉行升旗典禮，並邀請主流人士參與，一方面慶祝國慶，體現海外僑胞的愛國心；另方面也就此機會促進僑胞與本地美國友人的互動，讓主流人士經由我們所舉辦的各項活動，進而瞭解中華文化的傳承。」

當日世界日報也前往擺攤、發派報紙。（記者李榮／攝影）

經文處長：疫情 難限制僑胞熱情

駐舊金山經濟文化辦事處長賴銘琪則表示，這是他第二次參加南灣升旗典禮，可惜今年疫情依然嚴峻。不過，疫情可以限制僑胞出席的人數，但從來都不能限制僑胞出席的熱情。感謝國慶委員會多年來的辛勞，希望明年能更盛大慶祝。

他並指出，中華民國證明了民主制度在華人社會是可行的，「我希望大家要有信心，中華民國台灣這一座自由民主的燈塔，會繼續照亮全球的華人社會。」升旗典禮不只是慶祝中華民國的生日，同時也代表灣區僑胞對自由民主的支持，以及對中華傳統文化的重視。

縣議員李洲曉：美台友誼堅固

聖他克拉拉縣議員李洲曉（Otto Lee）致詞時表示，中華民國台灣在自由與民主的成就非常卓越，而三民主義也是台灣非常重要的基石。更重要的是，就像總統拜登所說，美國與台灣的友誼可以說是像石頭一樣的堅固，美國希望台灣維持和平與繁榮。

李洲曉說，去年新冠肺炎剛開始時，台灣送了聖縣許多口罩，展現了情誼；而後來美國也支援台灣數以百萬劑的疫苗，互相幫忙。他並承諾，只要他在縣議會，中華民國的國慶升旗典禮都能在縣府廣場繼續舉行。

佛利蒙市長高敘加也說，自己的爸爸媽媽是從台灣來的，祝福中華民國生日快樂。感謝在新冠期間，台灣捐贈主流的個人防護設備。佛利蒙副市長邵陽則說，他是台灣女婿，「中華民國養育了我的太太，沒有中華民國就沒有我的太太，沒有我的太太就沒有我。剛才我們一起起立唱中華民國國歌跟國旗歌，我太太豎起大拇指說：我教你教的很好。」

許多民眾都前往領報紙。（記者李榮／攝影）

另外，佛利蒙市議員黃潔宜、庫比蒂諾市長蒲仲辰、市議員魏虹等民選官員也都到前往致意。

金山灣區中華民國國慶委員會成立至今已經44年，每年都在聖他克拉拉縣政府廣場舉行雙十國慶升旗典禮，凝聚僑界力量，共同慶祝雙十。