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華人創業故事／陳五福當「投創」 幫台灣打世界盃

記者江碩涵／矽谷專題報導
被稱為矽谷創業之神的橡子園顧問有限公司董事長陳五福，近年來積極協助台灣新創團隊創業成功，來美國拚上市。（記者江碩涵／攝影）
被稱為矽谷創業之神的橡子園顧問有限公司董事長陳五福，近年來積極協助台灣新創團隊創業成功，來美國拚上市。（記者江碩涵／攝影）

被稱為矽谷創業之神的橡子園顧問有限公司董事長陳五福，本身就是創業故事的傳奇人物，曾在15年內創立13家高科技公司，創下數百億元的企業價值。如今他更積極的「投創」台灣新創團隊，希望能讓有才能的後代晚輩繼續延續台灣在矽谷創業的精神，從台灣出發一路打進世界盃，讓全球看到台灣的新創能量。

陳五福最早在波士頓成立Cascade Communications公司，這是他做...
陳五福最早在波士頓成立Cascade Communications公司，這是他做的第一個主機板，作為紀念。（記者江碩涵／攝影）

陳五福創業成功的故事在矽谷早已是個傳奇。他從1980年代起專注創業，最早在波士頓成立Cascade Communications公司，3年半上市，創下百億元價值，並陸續在波士頓、矽谷、台灣、中國大陸創立多家科技公司，被龍頭公司買下或直接上市，手上資金源源不斷。

熱中創業的陳五福，2000年開始進入人生第二階段，他不僅自己創業，更希望能幫助別人創業。而他的身分也從「創業家」轉為「創投家」，現在更進階為「投創者」。創業對陳五福來說，已經不是偶然的成功或機緣，而是他一生的職志。

被稱為矽谷創業之神的橡子園顧問有限公司董事長陳五福得到美國、台灣各個新創科技業的...
被稱為矽谷創業之神的橡子園顧問有限公司董事長陳五福得到美國、台灣各個新創科技業的殊榮。（記者江碩涵／攝影）

他說，創業不難，但要怎麼協助別人創業，以及帶領台灣新創團隊前進全世界，被更多人看到，是現在最急迫要做的事。他回憶，2010年左右，他在波士頓和矽谷已待了30年，發現中國大陸的年輕人前仆後繼地到矽谷找機會，並且不斷創業成功，寫下新的故事，但台灣的年輕科技人才卻集體缺席，身為第一代創業家似乎看不到後代來矽谷，出現世代斷層。

因此他開始積極與科技圈10幾位好友們成立「矽谷台灣天使團隊」（Silicon Valley Taiwan Angels，簡稱SVTA）。他們不僅是天使，同時也是教練，希望能藉由他們過去成功的經驗，來帶動激勵更多台灣年輕科技人的創業能量。

陳五福這幾年來一直在矽谷與台灣兩地奔走，就是希望促成新創團隊成功。他分享，許多人都把「創投」與「投創」混為一談。他認為，創投就像是已經看到團隊有成功的機會，而只是缺一把資金或推力，於是投入更大量的資金去推一把，讓這個團隊有更高的機會成功。

他分析，創投的人多半關注「能賺多少」，而「投創者」則是關注於「能否成功」。陳五福說，他這幾年來更像是個投創者，從非常早期就開始協助團隊，帶領他們一步一腳印，從零拚到上市櫃。而這整個過程是更具有挑戰性，也更有意義。

陳五福在波士頓成立Cascade Communications公司，上市後市值高...
陳五福在波士頓成立Cascade Communications公司，上市後市值高達百億美元，這是公司上市後的股票記念。（記者江碩涵／攝影）

自從2020年疫情爆發後，陳五福幾乎一整年都待在台灣，反而很少回矽谷的家。他笑說，從1970年代到了美國，就很少有這麼長的時間可以一直待在台灣，反而可以與台灣的新創團隊有更密集的接觸，也能把更多矽谷經驗傳承給台灣團隊。

樂在投創的陳五福說，他希望能在矽谷找到更多人，能與他一起加入投創的行列。他說，這不僅是因為他個人喜歡創業、喜歡帶人創業，更重要的是，可以讓台灣能見度提高，能讓台灣年輕有才能的人被世界看到。

台灣 矽谷 波士頓

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