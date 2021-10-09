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申請租金援助 華協中心、安老自助處相助

記者李怡／舊金山報導
華協中心房與安老自助處填寫租金援助申請表，50多人受惠。（記者李怡／攝影）
華協中心房與安老自助處填寫租金援助申請表，50多人受惠。（記者李怡／攝影）

華協中心與安老自助處於8日上午，在舊金山花園角廣場幫助近50名租客及業主填寫租金援助申請表，並對援助申請做了詳細的說明和現場答疑解惑。

9月初，舊金山市與加州的租金援助計畫合併，並要求申請者依照指定步驟去合併申請表。因此冗長的申請過程，和繁瑣的表格填寫，讓很多有援助需求的人望而生畏。與此同時，逼遷禁令於9月30日完結。很多租客都十分迷惘如何去合併申請表、成功遞交申請表後，下一步要做什麼、申請過一次能否再次申請、逼遷禁令過後是否能夠申請租金援助、逼遷禁令過後沒錢繳納租金的話，是否就要搬走、業主如何配合，才會使援助金快些到賬等疑問。

華協中心房屋輔導員雷冬燕幫助有租金援助需求的居民做詳細解答。她說，很多人以為9月30日之後就不能繼續申請租金援助了。其實即使是之前沒有欠租金，也還是可以繼續申請，如有需要還是可申請未來最多三個月的租金。

華協中心房屋輔導員雷冬燕說道，9月30號之後可繼續申請租金援助。（記者李怡／攝影...
華協中心房屋輔導員雷冬燕說道，9月30號之後可繼續申請租金援助。（記者李怡／攝影）

符合繼續申請租金援助的條件是：1.是低收入群體。2. 疫情期間有困難，領取失業金，工作量減少。申請金額無上限，最多可以申領到18個月的租金。

雷東燕強調，9月30日之後如拖欠了租金，租戶如果有申請了租金援助項目，業主是不可以逼遷租戶的。如租戶不配合業主申請援助金，法庭會允許業主逼遷租戶。關於本年度9月30日之前的欠租，從去年9月份到今年9月份未付的租金，租戶只需要付全部租金的25%簽一份申請書因疫情關係不能交付租金，業主也不可逼遷。去年3至8月即使沒有支付租金，業主也不可以逼遷，租戶只需要簽一份申明即可。

加州的租金援助計畫，業主和租戶一起填寫，會減少申請的時間。租戶和業主的填寫順序無所謂，但是要求都必須填寫。如業主不一同申請，不會影響到援助金申請的機率，但是申請的時間會長很多。

更多的信息可關注華協中心的官方網站或是撥打服務電話：415-742-2735，該熱線支持語音信箱留言，留下電話和姓名，會在兩天之內得到回復。或是在網絡搜索「業主篇」、「租客篇」關鍵詞。

租金 租客 加州

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