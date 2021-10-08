東灣布利桑頓進入緊急乾旱狀態 限水15%

面臨日益嚴重的乾旱，布利桑頓強制要求減少15%的用水。（美聯社）

布利桑頓的居民和企業現在的可飲用水用量被要求比去年減少15%，市議會日昨一致通過當地的乾旱緊急狀態 和水短缺，同時還實施了減水強制令。

市政府官員表示，做出這一舉措的原因，是連續兩年的乾旱狀況和低水庫水位，以及今年早些時候要求居民自願減少用水的公眾宣傳活動未獲成功。

市議員巴爾遲（Jack Balch）說：「現在需要學會適應15%的削減，這樣當明年夏天再看這個問題時，我們就準備好了。保護是一種生活方式，我們說到做到」。

布利桑頓是三谷地區最新要求用水戶減少用水量的城市。上周利佛摩也確認對其居民和企業強制減少15%的用水量。根據該報告，三谷社區在7月份用水量節約了大約7%，沒有達到州長紐森 （Gavin Newsom）要求的15%的目標，促使第七區在上個月宣布在其服務範圍內進入乾旱緊急狀態，同時宣布第二階段缺水，包括強制要求其零售商 比去年節約15%的水，以及居民在10月至3月期間，每周只可灌溉一次。

副市長泰斯塔（Julie Testa）指出，強制每周澆水一次似乎 「很嚴厲，不 現實」，對維護社區、養護布利桑頓市的46個公園是個挑戰。

已經在用多種方法節約用水的居民認為，與不采取任何節水措施的人相比，強制令對他們來說不公平。「我們已經竭盡全力來節水了」，居民曼丹浩（Diana Mendenhall）說。「我們付出了如此大的努力，再無計可施，這相當令人沮喪。千萬不要對那些不能再做什麽的人罰款」。

市經理菲亞爾霍（Nelson Fialho）說，「正在通過一個條例，使強制令不導致任何罰款或任何懲罰性行動。我們將盡力向社會宣傳，保護環境真的很重要」。

工作人員將評估住家潛在的乾旱率，並考慮在居民將前院改為耐旱景觀，以及改造後園草坪時，為他們提供更高的回扣。同時也將對用水量較大的企業進行更有針對性的宣傳。