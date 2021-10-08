自稱配槍警 柏克萊怪男想強抱少女 警公布錄像尋人

男子索抱不成，逃之夭夭。（警方視頻截圖）

柏克萊 最近發生奇怪案件。警局7日表示，有戴著美國 國旗圍脖的白人男子，自稱是持槍警員，擋住一個10幾歲女孩，強行要求擁抱。女孩快速逃跑並報警，警方公布錄像，希望社區幫忙確定男子身分，以協助逮捕。

從一段監控視頻可以看到，9月29日晚上6時24分，男子戴著一個貌似是國旗形狀的圍脖，先是尾隨受害者，隨後快速靠近，和受害者少女並肩步行。另一段視頻顯示，男子撒開雙腿逃之夭夭。警方還將視頻放慢速度，以讓市民仔細查看，尋找蛛絲馬跡。

圖中紅圈顯示，男子靠近受害者女生。（警方視頻截圖）

警局表示，10幾歲的女孩是柏克萊居民，事發時為9月29日下午6時25分之前，她在吉爾曼街（Gilman St）1300號街區步行回家，這時一名可疑男子跟蹤她。男子告訴女孩，他是一名警員，身上有一把槍，並要求一個擁抱。當女孩拒絕並繼續行走時，男子步行跟在她後面，再次強調自己是警員，配戴著槍，她需要聽自己的話。

圖中紅圈顯示，男子和受害者女生並肩行走。（警方視頻截圖）

女孩試圖離開時，男子擋住了她的去路，但她還是跑到了一個安全的地方並呼救報警。女孩離開後，男子從事發區域逃跑。 警方希望社區幫助，確認該男子的身分。

男子為白人，30多歲，身高約5呎8至6呎，身材健碩，留著短髮，頭戴黑色棒球帽，圍脖是美國國旗，還曾把圍脖當做口罩 使用。身穿深色短袖襯衫（可能是左側有淺色標誌的灰色Polo衫）和工裝褲。

事件發生在吉爾曼、阿克頓（Acton）和霍普金斯街（Hopkins）一帶，警方呼籲居民檢查家中的安全攝像頭以尋找線索。尤其要查看9月29日下午6時15分至6時45分之間的錄像。市民若有任何關於此案資訊，可致電性犯罪小組，電話是510-981-5735。