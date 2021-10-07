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「同心同行」中國畫展 灣區3畫家受邀線上展出

記者李榮／灣區報導
名譽會長古銑賢表示，受邀畫家將各展出五至十幅的精選作品。（記者李榮／攝影）
名譽會長古銑賢表示，受邀畫家將各展出五至十幅的精選作品。（記者李榮／攝影）

美國中國畫學會將與江蘇省中國畫學會宣布將共同舉辦「同心同行」交流網路展，多位藝術家在線上展示作品，其中灣區三位知名畫家古銑賢、王海嬰、陳健群也被選入參展。中國畫學會副會長、江蘇省中國畫學會會長高雲指出，在科技的幫助之下舉辦線上藝術展，等於是藉網路穿越時空，無差別將藝術家及作品推送到每一位藝術愛好者的面前，零距離交融在同一平台上交流。

高雲表示，藝術原本就沒有國界，而中國化的藝術家一直以來在美中兩國都有，這次的同心聯展更顯重要，畢竟「中國畫始終是我們的精神家園和靈魂歸宿」。他進一步指出，國畫是中華文明的結晶，數千年來不斷進展，名家輩出。而事實上，中國畫是人類的共同精神財富，許多世界級的博物館都有中國畫，也就是訴說著中國的故事。

高雲指出，江蘇省中國畫學會自成立開始，就以「弘道養正、承古開今」為宗旨，希望立足江蘇面向國國、走向海外，期待能夠讓「文化走出去、講好中國故事」，因此在各地都辦過許多活動，包括紐約、巴黎都有藝術交流。這次以同心為主題舉辦線上聯展，更希望傳承中華文化與國畫藝術。

名譽會長古銑賢指出，一年多來因受疫情的影響，許多實體藝文活動幾近停擺，這次美國中國畫學會將與江蘇省中國畫學會受邀畫家們，拜科技的進步，各出五至十幅的聯合展出作品，可以說是醞釀多時的呈現，先在線上展出。

另外，據美國中國畫學㑹會長趙建民表示，待明年疫情緩和後，同心同行還將移師至南京和北京作實體巡廻展，並且計畫在秋季時再搬師回到美國展出，以饗同好。

中國 美國 疫情

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