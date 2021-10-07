辜韶生接任中華婦女會會長 將支援在美華人女性歷史展

全美中華婦女會舉辦會長交接，並將於明年支援「Herstory全美巡迴展」。左為毛小苓，右為辜韶生。（記者李榮／攝影）

前身為中華民國婦女聯合會舊金山分會的全美中華婦女會，長期以來一直在社區從事慈善關懷活動。在因新冠肺炎疫情 暫停實體聚會一年後，全美中華婦女會再度面對面會議，於桑尼維爾舉辦委員會暨會長交接儀式。原會長毛小苓卸任，由辜韶生接下會長一職。

原本即於去年卸任的毛小苓會長，因疫情的關係，去年為婦女會多服務了一年。她於交接時表示，婦女會裡的同仁都是社團中的菁英，十分榮幸能在婦女會。本來會長是一年一任，卻因新冠疫情的影響，意外地擔任了兩年的會長，「這兩年來，雖然關懷耆老及弱勢團體的愛心探訪等部分活動不能親自探訪，但幸好婦女姊妹們非常團結，努力克服困難尋求變通、學習新方式。去年婦女會姊妹們曾用網路平台舉辦視訊歡送會，歡送婦聯會前主任委員謝寶玉及經文處馬鍾麟處長回國。」

她說，今年婦女會與國民黨美西直一分部合辦線上慶祝母親節 活動與徵文比賽，又合辦「疫情最新演變、健康視訊講座」。學生獎學金兩年來不間斷地獎勵拔擢僑社優秀華裔青年子弟。此外，婦女會也當然保持一貫支持中華民國的立場，積極參加雙十國慶活動。去年以連線方式，在線上展現精彩表演等。

新接任的辜韶生會長指出，婦女會將一如既往，稟承創會的精神，繼續帶領姐妹們以行動支持中華民國、服務僑社，為提升婦女權益發聲、協助弱勢團體、獎勵優秀青年學子、為社會公益盡一份心力，也希望所有姐妹繼續支持。

當日在會議中決定，將由辜韶生帶領婦聯會姊妹全力支援由前立委邱彰律師所籌辦的「Herstory全美巡迴展」。該巡迴展首場計畫於明年3月8日至5月初在南灣華僑文教中心展出。第二場暫定於5月8日於密爾比達圖書館展出。

婦女會介紹，這次巡迴展將透過圖片以及法律判例的方式呈現，讓世人認識到100多年來，在美華人 女性是在何等困苦的環境中辛苦爭取權益，展覽希望呈現出華人女性的勇敢身影，「大家透過回看歷史，更清楚的認知與省思，女性所負的使命是何等的任重道遠。」

辜韶生表示，全美婦女會在未來一年會更加緊腳步，在現有的服務基礎上，加強與僑社及主流社團機構的互相連結與支援，並加深服務社區的深度與品質。