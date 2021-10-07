辜韶生接任中華婦女會會長 將支援在美華人女性歷史展
前身為中華民國婦女聯合會舊金山分會的全美中華婦女會，長期以來一直在社區從事慈善關懷活動。在因新冠肺炎疫情暫停實體聚會一年後，全美中華婦女會再度面對面會議，於桑尼維爾舉辦委員會暨會長交接儀式。原會長毛小苓卸任，由辜韶生接下會長一職。
原本即於去年卸任的毛小苓會長，因疫情的關係，去年為婦女會多服務了一年。她於交接時表示，婦女會裡的同仁都是社團中的菁英，十分榮幸能在婦女會。本來會長是一年一任，卻因新冠疫情的影響，意外地擔任了兩年的會長，「這兩年來，雖然關懷耆老及弱勢團體的愛心探訪等部分活動不能親自探訪，但幸好婦女姊妹們非常團結，努力克服困難尋求變通、學習新方式。去年婦女會姊妹們曾用網路平台舉辦視訊歡送會，歡送婦聯會前主任委員謝寶玉及經文處馬鍾麟處長回國。」
她說，今年婦女會與國民黨美西直一分部合辦線上慶祝母親節活動與徵文比賽，又合辦「疫情最新演變、健康視訊講座」。學生獎學金兩年來不間斷地獎勵拔擢僑社優秀華裔青年子弟。此外，婦女會也當然保持一貫支持中華民國的立場，積極參加雙十國慶活動。去年以連線方式，在線上展現精彩表演等。
新接任的辜韶生會長指出，婦女會將一如既往，稟承創會的精神，繼續帶領姐妹們以行動支持中華民國、服務僑社，為提升婦女權益發聲、協助弱勢團體、獎勵優秀青年學子、為社會公益盡一份心力，也希望所有姐妹繼續支持。
當日在會議中決定，將由辜韶生帶領婦聯會姊妹全力支援由前立委邱彰律師所籌辦的「Herstory全美巡迴展」。該巡迴展首場計畫於明年3月8日至5月初在南灣華僑文教中心展出。第二場暫定於5月8日於密爾比達圖書館展出。
婦女會介紹，這次巡迴展將透過圖片以及法律判例的方式呈現，讓世人認識到100多年來，在美華人女性是在何等困苦的環境中辛苦爭取權益，展覽希望呈現出華人女性的勇敢身影，「大家透過回看歷史，更清楚的認知與省思，女性所負的使命是何等的任重道遠。」
辜韶生表示，全美婦女會在未來一年會更加緊腳步，在現有的服務基礎上，加強與僑社及主流社團機構的互相連結與支援，並加深服務社區的深度與品質。
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