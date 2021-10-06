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13年新高 屋崙凶殺案今年已106起 飆3成

記者劉先進 ／屋崙報導
屋崙教育公平活動家蒂洛森（右）上周五在家中被槍殺。（視頻截圖）
屋崙教育公平活動家蒂洛森（右）上周五在家中被槍殺。（視頻截圖）

屋崙教育公平活動家蒂洛森（Dirk Tillotson）上周五在一起針對性的暴力入室搶劫中被殺。根據屋崙警長阿姆斯壯（LeRonne Armstrong）的數據，今年9月屋崙發生17起凶殺案，創今年單月新高。屋崙今年已發生106起凶殺案，去年同期只有80起。同比增長32.5%。

屋崙上一次全年凶殺案破100起，是2008年的事，然而今年僅累積至9月，就已達106起凶殺案，創13年以來新高紀錄。

阿姆斯壯呼籲，暴力犯罪持續飆升，應採取更多預防措施，但警局人手仍短缺。10月的前四天，就有10名警員辭職，警局總人數縮減到約695人。他說，人力迅速削減，對警方來說非常令人擔憂，但他拒絕透露警員們辭職的原因。他說，「不幸的是，我們將不得不讓工作人員從大樓（文職工作）中釋放出來，到外地執勤，並且不得不利用加班的方式增加人力。」

警局之前因為缺少人手且經費不足，削減了屋崙華埠巡警，導致華埠搶劫罪案飆升。隨著社區呼籲，華埠義工巡邏，警方又啟動警員加班，目前華埠有6輛警車入駐巡邏，華埠治安才好轉，消費人流逐漸恢復。

上周末，警局針對58起搶劫案和41起槍擊事件作出反應。周末有4人被殺，包括蒂洛森。他是社區成員，多年來一直致力於幫助有色人種學生的教育更加公平。他與朋友保羅·勒（Paul Le）一起創建了一個位於屋崙和紐約的非營利組織，名為「偉大的學校選擇」（Great School Choices ）。

屋崙教育公平活動家蒂洛森上周五在家中被槍殺。（視頻截圖）
屋崙教育公平活動家蒂洛森上周五在家中被槍殺。（視頻截圖）
屋崙教育公平活動家蒂洛森上周五在家中被槍殺。（視頻截圖）
屋崙教育公平活動家蒂洛森上周五在家中被槍殺。（視頻截圖）

10月1日晚上有人闖入蒂洛森位於蒙蒂塞洛大道2600街區的家中，在與他對峙後，向其夫婦兩人開槍，蒂洛森被打死，他的妻子、44歲的阿塞法（Amina Assefa）受傷，但情況穩定。警方認為入侵者專門針對他家入室搶劫。最近幾天，社區將在麥克斯韋公園舉行追悼會。

截至4日，警方還沒有發現嫌犯。警方表示，任何市民得知有關槍擊案訊息，務必致電警局凶殺組電話510-238-3821。

阿姆斯壯說，需要社區的家人、朋友，給予他們所需的支持，以利用城市資源、社區組織的資源，使社區居民不必參與暴力。不能用逮捕的方式來解決暴力問題。「要緩解槍枝暴力問題，需要一種合作的夥伴關係，我們是這種夥伴關係的一部分。」

警局將在下周舉行一次社區會議，社區成員和員警官員將討論暴力犯罪的飆升趨勢，以及如何阻止。

市第六區議員泰勒（Loren Taylor）說，蒂洛森的死亡，凸顯解決暴力犯罪和防患於未然的重要性。作為本地市議員，感到有責任將此事查個水落石出，並確保社區安全，不僅必須追究犯罪者的責任，且能夠完成蒂洛森的使命和遺願。

他建議，重新構想公共安全，實施真正的暴力預防計畫，團結社區，與執法人員、暴力預防專家、社區成員、宗教組織和其他人合作。既要應對社區的犯罪和暴力問題，也要從根本上解決造成暴力的原因。

屋崙警長阿姆斯壯說，今年屋崙已經發生106起凶殺案，而去年同期只有80起。（記者...
屋崙警長阿姆斯壯說，今年屋崙已經發生106起凶殺案，而去年同期只有80起。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙 華埠 暴力犯罪

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