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東灣惡徒拖拽搶劫75歲翁 警直升機逮嫌

記者劉先進／紐華克報導
圖中紅圈顯示，劫匪在拖拽受害者。（視頻截圖）
圖中紅圈顯示，劫匪在拖拽受害者。（視頻截圖）

阿拉米達縣警方最近公布一起惡性搶劫案件。嫌犯利用之前搶劫到手的車輛，到紐華克( Newark )一家購物中心停車場下手，將75歲受害者拖拽在地上搶劫，結果被阿縣直升機航空組追蹤拍到。警方陸、空聯手追逐，最終捕獲到棄車步行的兩名15歲未成年人嫌犯，還有一個嫌犯在逃。受害者並未受傷，被搶劫的財物也及時歸還。

阿縣警方聲明，9月23日下午2時15分，紐華克警局調度中心接到縣警警長辦公室航空組通知，一輛在劫車案中被偷走的白色豐田RAV4，出現在紐華克，車內乘客在紐華克大道（Newark Boulevard）和賈維斯路（Jarvis Avenue）附近（詳細地址為Westlake Lido Faire shopping center停車場），正在搶劫他人。

根據阿縣提供影像顯示，一輛白車停在停車場道路上（並非停車位），先後下來兩個黑衣乘客，走向樹蔭，應該是找到了搶劫目標。隨後，兩人出現在鏡頭中，大力拖拽一個白衣受害者，受害者在地上掙扎，拉扯搶劫的時間僅5秒鐘。兩人疑似得手，跳上白車後座，車子逃離現場，受害者還躺在地上。

紐華克警員立即對搶劫案作出反應，並在嫌疑車輛逃離現場時，鎖定位置。在直升機的協助下，警員駕車，沿著84號公路東行段至880號公路北行段一路追捕。直到東灣海沃（Hayward），駕駛將車子停在一個小巷子中。

三名嫌疑人中的兩人下車離開，步行穿過住宅後院逃走。汽車駕駛隨後被警方拘留。警員們迅速在該地區設立警戒線，逮捕了第二名嫌犯。第三名嫌犯仍未歸案，調查人員正在積極查明其身分。

警方表示，75歲的受害者沒有受到任何嚴重傷害，其被搶物品，在嫌疑車輛中被找到並歸還。

被拘留逮捕的兩名嫌犯都是15歲未成年者，被收押在阿拉米達縣青少年管教所。阿縣負責青少年案件的檢察官，9月28日指控2人犯有搶劫和逃避執法人員追捕的罪行。

整起事件目前仍在調查中。鑒於此案涉及青少年，阿縣將不會公布有關他們的任何其他資訊。阿縣表示，如果市民有任何與此調查有關的資訊，或認為自己是受害者，可聯繫紐華克警官Matt Warren，可寄電子郵件[email protected]或致電510-578-4960。也可以致電匿名報案熱線510-578-4965留下資訊。

圖中紅圈顯示，劫匪得手逃走，留下地上的受害者。（視頻截圖）
圖中紅圈顯示，劫匪得手逃走，留下地上的受害者。（視頻截圖）

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