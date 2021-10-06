NBA犯規新規 柯瑞：需時間適應

柯瑞說，造犯規的動作NBA有新規，他還需要時間適應。（記者劉先進／攝影）

金州勇士 4日季前賽大勝波特蘭拓荒者。比賽中一幕頗為有趣，柯瑞 假動作投籃，然後往前跳，試圖投籃造防守者犯規。但依據NBA 新規，這不算防守犯規，裁判不予理會。柯瑞為此專門和裁判討論。柯瑞賽後表示，任何規則變化，都需要時間適應。

為改善比賽觀感，NBA今年改變造犯規規定，重點打擊幾類動作，包括進攻者以非常正常角度撞向、靠向防守球員，或偏離進攻路線側向或往後靠著防守球員。柯瑞在4日的比賽中，就是這樣的動作，運球後假裝投籃，讓防守球員跳躍前撲，再身體前傾衝向對方，結果裁判毫不理睬。

柯瑞事後說，此前在對陣密爾沃基公鹿的比賽中，有兩人同時防守，他改變了方向，「我想，迪文森索（Donte DiVincenzo）在我身後防守。NBA把這作為例子，說這不是一個防守犯規，是一個進攻犯規。我看錄像時很疑惑，這怎麼會不是一個防守犯規？ 」

柯瑞說，NBA的任何規則變化，都需要一些時間來適應。一開始有些混亂，這是肯定的。「我肯定早期會有一些怪的事情。就像幾年前的那個後撤步走步的動作。裁判在訓練中，要盯緊某個特定的動作，他們也必須調整。」

教頭柯爾表示，必須給防守人機會防守，如今防守各種投籃的難度非常大。遏制某些離譜的投籃動作至關重要。