我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

垂死的科技哥吉拉？紐時：臉書面臨生存保衛戰

拜登談判大師幻滅？紐郵：調升債限將向共和黨低頭

NBA犯規新規 柯瑞：需時間適應

記者劉先進 ／舊金山報導
柯瑞說，造犯規的動作NBA有新規，他還需要時間適應。（記者劉先進／攝影）
柯瑞說，造犯規的動作NBA有新規，他還需要時間適應。（記者劉先進／攝影）

金州勇士4日季前賽大勝波特蘭拓荒者。比賽中一幕頗為有趣，柯瑞假動作投籃，然後往前跳，試圖投籃造防守者犯規。但依據NBA新規，這不算防守犯規，裁判不予理會。柯瑞為此專門和裁判討論。柯瑞賽後表示，任何規則變化，都需要時間適應。

為改善比賽觀感，NBA今年改變造犯規規定，重點打擊幾類動作，包括進攻者以非常正常角度撞向、靠向防守球員，或偏離進攻路線側向或往後靠著防守球員。柯瑞在4日的比賽中，就是這樣的動作，運球後假裝投籃，讓防守球員跳躍前撲，再身體前傾衝向對方，結果裁判毫不理睬。

柯瑞事後說，此前在對陣密爾沃基公鹿的比賽中，有兩人同時防守，他改變了方向，「我想，迪文森索（Donte DiVincenzo）在我身後防守。NBA把這作為例子，說這不是一個防守犯規，是一個進攻犯規。我看錄像時很疑惑，這怎麼會不是一個防守犯規？ 」

柯瑞說，NBA的任何規則變化，都需要一些時間來適應。一開始有些混亂，這是肯定的。「我肯定早期會有一些怪的事情。就像幾年前的那個後撤步走步的動作。裁判在訓練中，要盯緊某個特定的動作，他們也必須調整。」

教頭柯爾表示，必須給防守人機會防守，如今防守各種投籃的難度非常大。遏制某些離譜的投籃動作至關重要。

柯瑞 NBA 勇士

上一則

反關閉小學 矽谷庫比蒂諾華人家長續抗議

下一則

吃藥、防跌、睡眠 長者留意這3件事保健康

延伸閱讀

NBA／進攻新制上路 柯瑞製造犯規 哨音卻沒響

NBA／進攻新制上路 柯瑞製造犯規 哨音卻沒響
聯合國氣候峰會月底登場 拚10年減排45%

聯合國氣候峰會月底登場 拚10年減排45%
NBA／柯瑞求教籃球、高球怎平衡？喬丹「這答案」超絕

NBA／柯瑞求教籃球、高球怎平衡？喬丹「這答案」超絕
氣候特使柯瑞籲各大經濟體 加強應對氣候變遷

氣候特使柯瑞籲各大經濟體 加強應對氣候變遷
NBA／杜蘭特又是第1名 ESPN榜單 唐西奇排名超車柯瑞

NBA／杜蘭特又是第1名 ESPN榜單 唐西奇排名超車柯瑞

熱門新聞

孩子們高舉著「拯救Meyerholz」、「停止關閉我的學校」的自製標語加入到遊行的隊伍中來。（記者王子涵/攝影）

庫市學區3所小學將永久關閉 華人家長抗議

2021-10-03 02:20
阿拉米達縣警，上周突襲了加州史上最大的非法大麻種植活動團夥之一，繳獲10萬株大麻和超過1000萬美元的現金。（取自阿拉米達縣警推特）

加州破獲最大「非法大麻」種植 狂耗電 變壓器爆了

2021-10-04 00:44
北加州東灣皮諾警局前警員瓦斯奎茲，因為與某個女子發生性愛關係時非法錄像，被康縣地檢處指控重罪和輕罪，他已經從警局辭職。（取自皮諾警局官網）

北加色魔警察 臥室藏攝像頭偷拍性愛

2021-09-28 19:13
為滿足入學需求，加大系統計畫2030年前將增收2萬名學生。(美聯社)

加大2030年前將增招2萬名學生 相當1個新校區

2021-10-02 02:17
荷姆斯在丈夫埃文斯的陪伴下走出法庭。（記者王子涵／攝影）

助理作證 揭Theranos荷姆斯私生活「購物清單也要保密」

2021-09-30 01:16
營養專家表示，吃蘑菇有益健康。(Getty Images)

超級食物蘑菇熱量低 有6大驚人功效

2021-10-04 02:00

超人氣

更多 >
拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」

拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」
中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族

中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族
華爾街日報社論：餘額逾600元銀行帳戶 IRS都想查看

華爾街日報社論：餘額逾600元銀行帳戶 IRS都想查看
不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅

不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅
時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺

時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺