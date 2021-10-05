助「巴士英雄」搬家避騷擾 屋崙華埠募捐

林伯之前在公交車上被攻擊後，傷痕累累。（林伯家人供圖）

來自廣東、69歲的華人阿伯林華振，今年4月26日在屋崙 美麗湖附近坐公車時，被人用拐杖莫名連續擊中頭部。非裔女子邁切爾（Mychelle）勇敢站出來保護林伯，還用手機錄下攻擊者樣貌。

邁切爾見義勇為且報警後，嫌犯被抓，但因為種種原因被釋放。有社區知情人士說，嫌犯知道邁切爾後，數次騷擾她，她考慮搬家。屋崙華埠 商會發起網路募款活動，華埠藍天使 義工巡邏隊也發起實體募款，感謝她的熱心和勇敢。目前收到的捐款，總共接近2萬1000元。

華翁公交車上被攻擊，女子邁切爾見義勇為保護他，還被嫌犯用拐杖攻擊。（電視新聞截圖）

根據監視攝影機畫面顯示，華人林伯在公車上被嫌犯攻擊後，邁切爾不僅出手保護受害者，還把嫌犯壓在公車前的玻璃屏障上。她當時迅速拿出手機，拍錄攻擊林伯的嫌犯。

影片顯示，邁切爾跳下公交車追趕該男子。邁切爾說，她攔下一輛救護車。幾秒鐘後，肇事男子在離開前，多次毆打邁切爾。 靠著邁切爾拍下的照片，警方很快將男子逮捕歸案。

為感謝邁切爾的拔刀相助，屋崙華埠商會特地在GoFundNe上設置捐款頁面，親切的稱呼邁切爾為巴士英雄。捐款頁面上說，自從這次襲擊後，邁切爾遭遇幾起騷擾和威脅事件。有人在她的車上潑油漆，並割破她的輪胎。有人甚至試圖在她家附近放死老鼠來恐嚇她。「請加入我們的行列，幫助籌集資金，讓巴士英雄邁切爾能夠搬到一個更安全的地方，不必生活在恐懼之中。」

華翁公交車上被攻擊，女子邁切爾見義勇為保護他。（電視新聞截圖）

有知情人士表示，嫌犯在被捕後，最終釋放。他認識邁切爾，懷疑數次去騷擾的人，就是該嫌犯，但苦於證據不足。

陳錫澎表示，邁切爾在非營利機構工作，為人正直善良。考慮到她遭遇騷擾，所以籌款幫忙搬家。之前已和她多次溝通，說服她接受捐款。「她一開始不是很願意，說自己有工作，不需要這筆錢。我當時說，募捐行動，主要是為了讓大家知道你的愛心和勇敢。」

考慮到邁切爾很喜歡喝華埠的珍珠奶茶。陳錫澎正在和華埠一些商家商量，看能否免費提供一年的奶茶給她喝。

藍天使隊長鄺偉表示，之前華埠10街曾發生車禍，各族裔齊心協力幫忙處理現場，說明遇到突發情況，人同此心、心同此理。這次藍天使舉行募捐活動，也希望團結華埠社區和不同族裔的善良人士，對抗罪惡、弘揚正氣，「希望一起幫助她，讓她盡快搬家，免受騷擾。」

截至本月4日晚上6時，募款網頁已籌到1萬9970元。屋崙華埠藍天使募捐超過1000元。總計近2萬1000元。

（註明：本報之前曾刊登攻擊嫌犯弗格森（Michael Ferguson）照片，但經過阿拉米達縣警發言人確認，對方提供照片時，給了錯誤的圖片，特此更正致歉）