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陳建芬交棒 邱俊亮接任舊金山台聯會長

記者李榮／灣區報導
陳建芬（右）轉任全美台聯會會長，邱俊亮（左）舊金山台聯會長。（記者李榮／攝影）
陳建芬（右）轉任全美台聯會會長，邱俊亮（左）舊金山台聯會長。（記者李榮／攝影）

舊金山台灣聯誼會3日舉行會長選舉，原會長陳建芬卸下重任，由邱俊亮接任。而陳建芬也於日前當選並就任全美台聯會總會長。兩人表示，舊金山台聯會將繼續秉持時時關心台灣、處處服務同鄉的宗旨，舉辦聯誼並參與各式支持中華民國的活動。

舊金山台聯會舉辦會長交接，並宣布將舉辦線上化妝舞會。（記者李榮／攝影）
舊金山台聯會舉辦會長交接，並宣布將舉辦線上化妝舞會。（記者李榮／攝影）

陳建芬曾擔任矽谷華商科技協會會長、華美地產協會會長、大專校聯會會長等職。她表示，台聯會除了舉辦傳統萬聖節化妝舞會以外，也參與元旦升旗、雙十國慶、巡遊等愛護、支持中華民國的活動。今年的台聯會萬聖節化妝舞會為因應疫情，將改於線上舉行。活動訂於10月30日的晚上7時30分，免費報名參加，歡迎大家參與。

舊金山台聯會萬聖節化妝大賽會議ID：998 806 3500。密碼：Modesto101。台聯會表示，欲參加的民眾需先行報名，截止日期為29日的晚上5時。比賽規則是以視訊方式顯示化妝造型，再由評審評分。報名須提供中英文姓名、參加組別、人數、以及聯絡電話。聯絡電郵：[email protected]

陳建芬指出，這次因為是線上的活動，沒有地域的限制，各地的朋友都可以參加，相信會更熱鬧。

新任會長邱俊亮表示，舊金山台灣聯誼會往年都一定要會辦的萬聖節化妝舞會，並且與直一分部合辦愛心媽媽表揚等活動。計畫明年改為舉辦模範爸爸的比賽，表揚父親的辛勞，推廣孝道。

舊金山 萬聖節 台灣

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