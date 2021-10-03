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最早卡林市民 13華工先輩紀念碑揭幕

記者李晗／專題報導
來自全美各地的華裔社區代表和當地主流社會人士，出席卡林市的紀念儀式。（記者李晗／攝影）
來自全美各地的華裔社區代表和當地主流社會人士，出席卡林市的紀念儀式。（記者李晗／攝影）

「這一等，便是20多年。」13位華人勞工先輩的遺骸，輾轉外地用作研究，20多年後才回到了他們出土之地——內華達州小鎮的卡林市（Carlin），獲得安葬。

在這段華人勞工先輩遺骸的漫漫歸途中，王麗珠（Li Chin）始終守候在卡林市原地。她深信「入土為安」的中華古訓，堅持要把華工先輩的遺骸帶回來。

紀念華工的石碑揭幕。（記者李晗／攝影）
紀念華工的石碑揭幕。（記者李晗／攝影）

遺骸1996年被意外發現 2018年入土為安

華工先輩來到美國，可以追溯到上百年以前。那個時代科技落後，資源匱乏，縱使華工想要落葉歸根，死後都只能葬在美國。

所以這13具華人遺體的發掘，雖然充滿傳奇色彩，同時並不意外。在1996年代，一位卡林市民原本要在一塊私有的土地上蓋房子，卻意外地在地下發現了棺木和遺骸。經過勘測，最終有13具的棺木和遺骸出土。事件引起了考古學界的關注，於是這些出土的遺骸，被輾轉送到內華達大學等地，經過研究，最終被證實是華人勞工。

但是這一別就是20多年。直到2018年，這13具遺骸正式回到了卡林市，入土為安，下葬於當地墓園。當時在卡林市也舉辦了臨時的儀式，紀念這些華工。

活動上舉行了傳統的祭祖儀式，包括敬酒。（記者李晗／攝影）
活動上舉行了傳統的祭祖儀式，包括敬酒。（記者李晗／攝影）

2018年的下葬儀式之後，一直沒有很正式的、永久的墓碑落成。

到了2019年，全美華裔社區齊聚在猶他州，歡慶洲際鐵路（Pacific Railroad）貫通150周年的紀念。當年鐵路的修築，華人的貢獻功不可沒，近1萬4000名華人勞工從中國遠赴美國來參與這項工程。而恰好在卡林，這13位先輩正是鐵路華工，當地也就再一次舉行了紀念儀式。

當時7月4日，作為卡林市的國慶活動的一部分，在安葬遺骸的墓園中揭幕了一塊紀念「卡林最早市民」的牌匾。該牌匾由鐵路華工後裔協會（CRWDA）所贊助，獲得加州、猶他州華裔社區代表的支持，表彰卡林居民將遺體帶回、重新安葬所做的努力。但是紀念碑的事情還是沒有著落。

鐵路華工的照片。（記者李晗／攝影）
鐵路華工的照片。（記者李晗／攝影）

根據當地傳媒的報導，當時仍然在世的華裔法官關維斌（Michael Kwan）表示，「這是一個令人難以置信的社區故事」，形容來自各行各業的人們聚在一起，為了13個不認識的人而努力。關維斌法官在去年過世。

如今，鐵路華工後裔協會依然在支持華工研究的事宜。主席余黃鏗娟強調，鐵路華工對於美國的貢獻巨大，改變了美國的交通。但隨後2020年進入疫情期間，許多的事情都延後。

王麗珠（右）與丈夫陳啟元。他們是目前卡林市內唯一的華人家庭。（記者李晗／攝影）
王麗珠（右）與丈夫陳啟元。他們是目前卡林市內唯一的華人家庭。（記者李晗／攝影）

王麗珠：終於對得起先輩了

2021年，疫情好轉之後，紀念華工的石碑終於落成揭幕。9月6日，來自南北加州、內華達州本地、猶他州共計有60人，一起見證了在卡林市墓園的節目。卡林市市政府、舊金山中華總會館、舊金山華埠歷史文化協會、猶他州鐵路華工後裔協會（CRWDA）等，共同組織籌備了本次活動。

然而，功不可沒地則是當地華僑王麗珠。王麗珠和先生陳啟元在1983年來到卡林市，在當地經營著一家在Chin's Cafe的中餐廳。他們現在也是當地唯一的一戶華人家庭。

王麗珠表示，華人都知道入土為安。20多年前，當時官方要求拿走這些遺骸，去內華達州的大城市雷諾（Reno）、拉斯維加斯的大學進行研究。王麗珠當時有特別詢問是否會送回來，當時官方答應她會送回來。

結果她一直苦等，直到現在才等到先輩的遺骸回來。對於全美多地華裔社區的支持，她表示感謝，也說現在終於能夠對得起先輩了。

在卡林市的歷史博物館內，展出了鐵路華工的照片。（記者李晗／攝影）
在卡林市的歷史博物館內，展出了鐵路華工的照片。（記者李晗／攝影）

博物館紀念 「歷史不會再被遺忘」

卡林市市議員約翰遜（Margaret Johnston）等官員也一直在背後出力，幫助王麗珠。約翰遜自己從2017年開始就在參與呼籲，讓這些遺骸回歸卡林市，但是手續並不簡單，因為涉及遺骸，需要各種申請。她也說，一開始這些遺骸被送回來的時候，儀式很不莊重，而現在則是正式有一個大的紀念石碑揭幕。約翰遜也說「非常高興」，因為這段歷史「不會再被遺忘。」

王麗珠是韓國華僑，丈夫陳啟元來自廣東台山。之所以會定居在內華達州這個小鎮，是因為陳啟元最早認識一些在內華達州卡林市附近另一個小鎮Elko經營餐館的朋友，於是他們就搬來了Elko。後來看到卡林市有一個機會，於是來了卡林市經營餐廳，定居於此。

當時出土的三座華人墓碑。這三個人的名字分別是伍百琮、余栢智、余維垣。（記者李晗／...
當時出土的三座華人墓碑。這三個人的名字分別是伍百琮、余栢智、余維垣。（記者李晗／攝影）

如今在卡林市的歷史博物館（Carlin Historical Society），依然展出著當時出土的三塊墓碑。上面寫有這三個華人的姓名和故鄉。這三個人的名字分別是伍百琮、余栢智、余維垣。上面也寫有他們台山的家鄉信息，部分的文字已經模糊，難以辨認。

同時在入門處的顯眼位置，有一幅字畫寫著「十三位最早卡林市民」，形容出土的這13位遺骸先輩是卡林市最早的居民。此外，在展廳內還有許多的華人物件、華工的照片等，以及寫有中文字的展覽物件等。

卡林市歷史博物館紀念13位華裔先輩勞工。
卡林市歷史博物館紀念13位華裔先輩勞工。

「相信13位先輩一定很驚訝」

當時參與發掘和研究工作的考古學家墨菲（Tim Murphy）說，發現棺木的時候，裡面還有很多陪葬品，像是中國的錢幣、中式的衣服、紅棗核等。在棺木上還有其他一些貢品。如今墨菲早已退休，最早參與了這些遺骸出土工作的他，2018年也擔任義工開車前往拉斯維加斯，將遺體帶回卡林。

「我相信這13位先輩一定會很驚訝，他們獲得了後人這樣的紀念，」墨菲早前對傳媒說。

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