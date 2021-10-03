舊金山華埠舉辦「周末車展」 振興經濟

車展開幕儀式。（記者李怡攝影）

本周末為期兩天的車展在舊金山華埠 都板街舉行。周六上午11時，周末車展開幕儀式在熱鬧的醒獅表演中拉開帷幕，華埠社區代表、舊金山市府官員和議員出席了開幕儀式。在華協中心和市政府的支持下，TPS Motorsports 公司聯合各跑車私家車展，共同舉辦了本次車展。旨在為了振興華埠經濟，讓更多舊金山本地的居民光顧華埠進行消費。

在過去一年多的時間裡，舊金山華埠經濟因為新冠肺炎（COVID-19）的影響而遭到重創，儘管因疫情 死亡人數並不多，但是卻因為輿論的影響讓很多人害怕來到華埠。同時也因為疫情中泛起對的對亞裔的歧視和仇恨，許多人也不願到華埠旅遊和消費，使得華埠的經濟愈加的蕭條。

自願參與車展的車主夫婦。（記者李怡攝影）

本次活動的策展人、TPS Motorsports公司代表Mike Mak說，本次的車展就是讓更多的人回到華埠，增加商業街的客流量。因為之前在社區領袖們的幫助下，做過一些紀念活動，之後很多商家紛紛表示，這些活動使他們的業務增長了30%到50%。「這讓我感到，在華埠辦活動是振興經濟的好方法，所以這一次我們聯合公司的客戶一起回來了，就是想為這裡的經濟增長貢獻一點力量。」

Mike的外婆生活在華埠，他的弟兄姐妹們也是從華埠成長起來的一批優秀的華裔後代。所以因為疫情華埠經濟受到重創，也讓他感得自己有責任貢獻一份力量。

目前，舊金山華埠很少有國際遊客來訪，所以本次的活動是想吸引更多本地的城市居民回到華埠，關注這裡的經濟增長。本次車展很早就有在社交媒體上發布，所以受到了廣大市民的關注和捧場。在車展期間很多遊客都是第一次到訪華埠，觀展之後隨即留在華埠品嚐中餐或是購買紀念品。而這一結果，正是本次車展的目的所在。

積極參與體驗的訪客。（記者李怡攝影）

參與本次展覽的車主，不僅出人出力的參與本次的車展，也都是積極主動捐款。其中一位車主Dale，開著自己設計組裝的老爺車來參展，他的車子受到了很多遊覽者的喜愛，一些人情不自禁的上車體驗並合影留念。Dale也是自願來參加本次的活動，他的太太是來自中國，他對華埠也是有著特別的感情。所以一聽說舉辦本次的活動，就報名參加。對於幫助振興本地經濟，他感到無比的開心。

市議員還為本次車展組織者授予社區貢獻的榮譽證書，以表示對華埠經濟貢獻者的鼓勵和感謝。