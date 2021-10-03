東灣台山同鄉會、屋崙華埠社安隊 餐會慶十一

東灣台山同鄉會、屋崙華埠社安隊於1日中午12時，席設華埠金牡丹海鮮茶寮，筵開13席，舉行慶祝中國成立72周年。（東灣台山同鄉會供圖）

東灣台山同鄉會、屋崙華埠 社安隊於1日中午12時在屋崙華埠金牡丹海鮮茶寮設宴，筵開13席，慶祝中華人民共和國成立72周年。

慶祝餐會在「歌唱祖國」聲中拉開序幕。東灣台山同鄉會主席、屋崙華埠社安隊負責人馬作林致祝賀詞，祝賀祖國和平昌盛、繁榮富強、國泰民安。

慶祝午餐會由朱健行常務副主席主持。東灣台山同鄉會常務副主席李錫倫、陳鋭漢，副主席陳佩芳、伍煥森、雷海、曾繁榮、馬小芳、黃傑宗，元老余景炎、伍占、溫新燕，常務理事賴秀珍、鄺碧儀、雷剛健、朱賢貞、黃達強、伍培等。社安隊正副隊長何子強、譚春明、馮應章、徐紹隆、李金騰、鄭盛康等，共襄盛舉。

出席此次慶祝午餐會的嘉賓有：加州運動之友正副會長吳海燕、夏莎，美國 華商總會永遠顧問張福明，美國企業家協會何華斌會長、美國台山寧陽總會舘商董朱明占、李兆權，屋崙英瑞工商會黃榮治會長、屋崙華人聯誼會音樂社司徒日祥主席、關家元老，秀麗雪珊音樂社許雪珊社長，屋崙獅子會前會長李建新，廣州同學會前會長黃適然等。

午餐會開始前，社安隊75位隊員手持中、美國旗在華埠街上巡邏，為慶祝活動營造良好氣氛。