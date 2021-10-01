北加香港商會 慈善高球賽助學子

從2001年開始，慈善高爾夫球賽已吸引逾2000名善心人士參加，為助學項目籌募逾40萬元的善款。（商會提供）

北加 州香港 商會一年一度的慈善高爾夫球賽，一直助力勤奮學子，獲得獎學金。今年的活動也也不例外，籌得善款將會用於支持北加州大學 學生的獎學金項目。

今年的高爾夫球賽於9月20日周一在灣區東灣的The Wente球場舉行，活動齊聚了眾多贊助商，以及支持者的參與。當天，參加者享受一系列的活動、美食和比賽項目，其中包括「一桿入洞」、「最遠開球」及「最近洞口」的挑戰賽等。

從2001年開始，球賽已吸引逾2000名善心人士參加，為助學項目籌募逾40萬元的善款，令很多學生能夠專注學習，在學術成績上更進一步。今年，北加州香港商會高爾夫慈善賽2021期望能夠繼續結集各方力量，邀請各企業及公眾人士，以團隊或個人名義參與，讓參加者寓慈善於運動，希望在疫情中更為社會作出一力。

北加州香港商會高爾夫慈善賽委員會成員包括：莊苑君（Fion Chong）、陳中天（Darius Chan）、陳家暉（Kelvin Chan）、高禮明（Oliver Ko）、林敬枝（Kory Lam）和Michael Quackenbush。

莊苑君表示，她本身是內華達州的香港商會會長，這次能和北加州商會聯合與辦慈善活動，感到非常榮幸，而且能夠看到各行各業，不分地區萬眾一心，尤其感動。

陳中天為此活動的主席之一。他表示，明白疫情下社會各階層也受影響，所以更希望幫助弱勢社群，為學生提供更多幫助。另外，他感謝衆多贊助商的慷慨解囊，特別是冠名贊助：Asia One Dynamic LLC和鑽石贊助：Patricia Pang女士。

HKANC Scholarship Foundation為非牟利組織營運，今天6月已有五位學生各獲得3000元的獎學金。

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