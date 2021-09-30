我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

助理作證 揭Theranos荷姆斯私生活「購物清單也要保密」

培根40年來最貴 價格暴漲28% 短期難回跌

華人攝影師Dora Duan 開墾矽谷文化沙漠

記者王子涵／聖荷西報導
Dora擅長於用轉瞬即逝的畫面來表現一種「女性內在自我與外在體驗之間關係」。（Dora Duan個人網站）
Dora擅長於用轉瞬即逝的畫面來表現一種「女性內在自我與外在體驗之間關係」。（Dora Duan個人網站）

提起北加州，人們首先想到的一定是以矽谷為代表的高科技產業。「矽谷」一詞誕生於半個世紀以前，這裡誕生了如英特爾、蘋果、Google等無數偉大的科技公司。然而在這片被冠以創新的土地上，鮮有對於藝術的討論和貢獻，有人評價這裡是「文化沙漠」。Dora Duan作為從科技產業轉換到藝術領域的開墾者，給所有在矽谷工作的華人走出了新路。

Dora在中國長大，從小受到父親的熏陶，對攝影產生了濃厚的興趣。然而受到大環境的影響，她並沒有選擇走藝術的道路。從北京大學畢業後，她來到美國從事軟體工程師的工作，一做就是18年。然而在她心中，一直沒有忘記攝影的夢想。終於在2012年創辦了自己的攝影工作室致力於藝術攝影，並進入舊金山藝術學院（Academy of Arts University）深造。

Dora說：「從小我就對攝影好奇，覺得很好玩。但當時覺得藝術的出路比較窄，就沒有繼續下去。到了美國機會就多了起來，逐漸嘗試下就到了現在。」

Dora的轉型並不是衝突的。在決定重拾起對攝影的熱愛前，Dora的工作是Adobe高級軟體工程師。為了騰出更多的時間學習攝影知識，她甘願將全職工作轉變為項目制工作。這樣全年就能空出三個月的時間繼續嘗試自己在藝術攝影上的想法。她說：「隨著更多的時間投入進來，會發現自己開始認真得對待攝影這件事。」

Dora最新的藝術攝影展「Unsettled and Miles Away」，將於10月2日在聖他克拉拉縣Triton藝術博物館（Triton Museum of Art）開幕。Dora擅長於用轉瞬即逝的畫面來表現一種「女性內在自我與外在體驗之間關係」。

在「Unsettled」系列作品中，她探尋了女性在童年時期特有的不安和脆弱，並像影子一樣對於女性在社會中的行為產生影響。在「Miles Away」系列作品中，她用中畫幅膠片相機拍攝了一組黑白鄉村風景，拍攝地點在南灣的吉爾洛市。她在拍攝這組照片時感歎道，儘管距離上只有幾哩之隔，但從景觀上卻與現代化的都市有著巨大的差異。她的老師評價道：「時間似乎在這裡模糊了」。

Dora表示，攝影展會一直持續到明年1月份。儘管有疫情的影響，前來參展的觀眾不會太多，不過有這樣的展出，對於自己在藝術領域的嘗試，著實是一個里程碑式的成就。

Dora希望透過自己的努力，讓更多的人關注藝術的發展。她表示，整個灣區文化氣息很淡，越來越多的人認為藝術是不重要的，沒必要學。她強調，孩子更需要藝術的熏陶，而不是一味地追逐科技的腳步，要做到全面發展。「人們值得更多元化的機會，這樣才會有人去嘗試藝術的道路。」

她鼓勵在矽谷工作的華人走出自己的舒適區，要有勇氣嘗試不一樣的人生，熱愛藝術並支持社區的發展。

在「Unsettled」系列作品中，Dora探尋了女性在童年時期特有的不安和脆弱...
在「Unsettled」系列作品中，Dora探尋了女性在童年時期特有的不安和脆弱，並像影子一樣對於女性在社會中的行為產生影響。（記者王子涵／攝影）

攝影 工作 矽谷

上一則

米其林餐廳榜單公布 華人業者有喜有憂

下一則

中醫莊雯婷 10/1線上教你保健脊椎

延伸閱讀

矽谷聖荷西四少年遭遇車禍 一死三傷

矽谷聖荷西四少年遭遇車禍 一死三傷
矽谷名中醫世家後代莊雯婷 教大家保健脊椎方法

矽谷名中醫世家後代莊雯婷 教大家保健脊椎方法
台美生物暨工程論壇10.2登場 邀兩地專家談大健康產業

台美生物暨工程論壇10.2登場 邀兩地專家談大健康產業
華人藝術家Dora Duan攝影展 周六聖他克拉拉縣開幕

華人藝術家Dora Duan攝影展 周六聖他克拉拉縣開幕
北加祭孔大典 僑委會表揚中文學校優良教師

北加祭孔大典 僑委會表揚中文學校優良教師

熱門新聞

馮小姐說，滷肉飯便當格外受到上班族的歡迎。（受訪者提供）

舊金山台菜飄香 「宜蘭小館」吃得到滷肉飯、鹹酥雞

2021-09-25 02:17
「小鹿山火」已造成至少至少25座建築被焚毀。（美聯社）

灣區瑜珈老師被捕 恐涉多場加州山火 友人震驚

2021-09-25 02:18
舊金山都會區排名第一的熱門郵遞區號是柏克萊94708，鄰近蒂爾登地區公園與蒂爾登自然區域，有大片綠地空間。(圖取自蒂爾登地區公園官方臉書)

最受潛在買家青睞的「灣區郵區」 舊金山這區最熱門

2021-09-24 02:00
亞裔父親Richard Kim因為用球棍痛打兒子，被警方拘捕，涉及的罪名包括「使用致命武器傷人罪」。（聖馬刁縣警方提供）

金山灣區亞裔父用球棍痛打兒子 被警方拘捕

2021-09-22 21:19
北加州東灣皮諾警局前警員瓦斯奎茲，因為與某個女子發生性愛關係時非法錄像，被康縣地檢處指控重罪和輕罪，他已經從警局辭職。（取自皮諾警局官網）

北加色魔警察 臥室藏攝像頭偷拍性愛

2021-09-28 19:13
加州將全面取消州法律條文中的 「alien」一詞。 （美聯社）

紐森簽法：加州法律文件禁用「Alien」一詞

2021-09-25 17:15

超人氣

更多 >
一洲焦點／中國用5名人質換回孟晚舟、密利將軍自白

一洲焦點／中國用5名人質換回孟晚舟、密利將軍自白
「太有面子了」河南小吃店老闆結婚 鄰居這樣狂賀

「太有面子了」河南小吃店老闆結婚 鄰居這樣狂賀
遭禁離中國3年 百大通緝犯兒女獲釋返美

遭禁離中國3年 百大通緝犯兒女獲釋返美
加油站老闆破產變街友 好心人伸援手 讓他「搬進」後院

加油站老闆破產變街友 好心人伸援手 讓他「搬進」後院
失聯長島中國留學生找到了 在醫院治療 家屬將赴美探望

失聯長島中國留學生找到了 在醫院治療 家屬將赴美探望