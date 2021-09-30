華人攝影師Dora Duan 開墾矽谷文化沙漠

Dora擅長於用轉瞬即逝的畫面來表現一種「女性內在自我與外在體驗之間關係」。（Dora Duan個人網站）

提起北加州，人們首先想到的一定是以矽谷 為代表的高科技產業。「矽谷」一詞誕生於半個世紀以前，這裡誕生了如英特爾、蘋果、Google等無數偉大的科技公司。然而在這片被冠以創新的土地上，鮮有對於藝術的討論和貢獻，有人評價這裡是「文化沙漠」。Dora Duan作為從科技產業轉換到藝術領域的開墾者，給所有在矽谷工作 的華人走出了新路。

Dora在中國長大，從小受到父親的熏陶，對攝影 產生了濃厚的興趣。然而受到大環境的影響，她並沒有選擇走藝術的道路。從北京大學畢業後，她來到美國從事軟體工程師的工作，一做就是18年。然而在她心中，一直沒有忘記攝影的夢想。終於在2012年創辦了自己的攝影工作室致力於藝術攝影，並進入舊金山藝術學院（Academy of Arts University）深造。

Dora說：「從小我就對攝影好奇，覺得很好玩。但當時覺得藝術的出路比較窄，就沒有繼續下去。到了美國機會就多了起來，逐漸嘗試下就到了現在。」

Dora的轉型並不是衝突的。在決定重拾起對攝影的熱愛前，Dora的工作是Adobe高級軟體工程師。為了騰出更多的時間學習攝影知識，她甘願將全職工作轉變為項目制工作。這樣全年就能空出三個月的時間繼續嘗試自己在藝術攝影上的想法。她說：「隨著更多的時間投入進來，會發現自己開始認真得對待攝影這件事。」

Dora最新的藝術攝影展「Unsettled and Miles Away」，將於10月2日在聖他克拉拉縣Triton藝術博物館（Triton Museum of Art）開幕。Dora擅長於用轉瞬即逝的畫面來表現一種「女性內在自我與外在體驗之間關係」。

在「Unsettled」系列作品中，她探尋了女性在童年時期特有的不安和脆弱，並像影子一樣對於女性在社會中的行為產生影響。在「Miles Away」系列作品中，她用中畫幅膠片相機拍攝了一組黑白鄉村風景，拍攝地點在南灣的吉爾洛市。她在拍攝這組照片時感歎道，儘管距離上只有幾哩之隔，但從景觀上卻與現代化的都市有著巨大的差異。她的老師評價道：「時間似乎在這裡模糊了」。

Dora表示，攝影展會一直持續到明年1月份。儘管有疫情的影響，前來參展的觀眾不會太多，不過有這樣的展出，對於自己在藝術領域的嘗試，著實是一個里程碑式的成就。

Dora希望透過自己的努力，讓更多的人關注藝術的發展。她表示，整個灣區文化氣息很淡，越來越多的人認為藝術是不重要的，沒必要學。她強調，孩子更需要藝術的熏陶，而不是一味地追逐科技的腳步，要做到全面發展。「人們值得更多元化的機會，這樣才會有人去嘗試藝術的道路。」

她鼓勵在矽谷工作的華人走出自己的舒適區，要有勇氣嘗試不一樣的人生，熱愛藝術並支持社區的發展。