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中醫莊雯婷 10/1線上教你保健脊椎

記者江碩涵／南灣報導
整脊醫師莊雯婷（中）與她的學弟整脊醫師蘇國斌（Benjamin Su，右）、陳慕佳（Ashley Chen，左）一起在灣區看診，替患者把關身體機能。（記者江碩涵／攝影）
整脊醫師莊雯婷（中）與她的學弟整脊醫師蘇國斌（Benjamin Su，右）、陳慕佳（Ashley Chen，左）一起在灣區看診，替患者把關身體機能。（記者江碩涵／攝影）

經過一年多的新冠疫情，不少人因長期在家工作、缺乏運動、過度使用3C產品，造成肩頸脊椎疼痛，使得整脊神經科（Chiropractic）需求大增。金山灣區「媽媽教室」10月1日將邀請整脊神經科醫師莊雯婷（Wendy Chuang）分享脊椎正確的坐姿簡易運動、拉筋以及筋骨平時保健知識，讓更多民眾可以知道生活保健「小撇步」。

灣區有不少老僑胞都相當熟悉莊雯婷，尤其是她的父親莊為仁更是灣區名人。莊為仁成長於中醫世家，內、外祖父均是台灣中醫師，莊為仁本業是矽谷精密公司總裁，並積極參與各大商會活動，他自己同時也擁有中醫博士學位，在世時，時常周末義診、服務鄉里。

莊雯婷受家學淵源影響，從小就在莊為仁身邊跟診，學習中式骨傷治療真傳。多年耳濡目染之下，加上她對骨傷科醫療有著很深的興趣，大學時選擇就讀聖地牙哥加大，並專攻神經科學暨生理學系。加大畢業後繼續攻讀整脊神經專科，獲得執照後開業。

莊雯婷說，她的求學與職業決定，的確受到父親的影響，而她也傳承了家族代代流傳的中醫血脈。她分析，許多人對於整脊治療仍有不正確的想法，認為要等到身體發出疼痛訊號了，才要去找醫師，這是完全錯誤的想法。

莊雯婷分析，整脊治療是一門預防保健醫學，就像牙醫一樣，是要固定請醫師對於身體的脊椎走向做出評斷治療。她說，地球有地心引力，人體不可能逆天而行，一定會受到地心引力影響而不斷往下墜。再加上生活運動中，筋骨脊椎多少都會有摩擦耗損，唯有固定讓整脊醫師對身體做通盤檢查，才能了解到自己平時是不是疏忽了姿勢的正確性。她也將在課程中分享如何檢視自己的肌力，教導拉筋等運動方式，同時也會分享在網路如何尋找運動頻道的資源。

莊雯婷曾離開灣區好一陣子，直到前陣子才回來。她說，自從父親莊為仁過世後，她就前往歐洲進行靈修課程四年多，而在那段期間，也對人生方向與心靈沉澱有更深的體悟。莊雯婷回到灣區後，與兩位學弟、學妹整脊醫師蘇國斌（Benjamin Su）、陳慕佳（Ashley Chen）一起在灣區看診，替患者把關身體機能。

金山灣區「媽媽教室」將於10月1日上午10時至11時30分在Zoom上舉行網路課程，網址為https://us02web.zoom.us/j/9988063500?pwd=bU5jZ1d2TXJObk03UTJQYy9nN3l0Zz09，Meeting ID為998-806-3500，密碼為Modesto101。屆時莊雯婷將分享更多正確的脊椎知識與預防疼痛的基本保健知識，以及「站坐走」的重要性。

整脊醫師莊雯婷（中）與她的學弟整脊醫師蘇國斌（Benjamin Su，左）、陳慕...
整脊醫師莊雯婷（中）與她的學弟整脊醫師蘇國斌（Benjamin Su，左）、陳慕佳（Ashley Chen，右）一起在灣區看診，替患者把關身體機能。（記者江碩涵／攝影）

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