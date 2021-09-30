米其林餐廳榜單公布 華人業者有喜有憂

舊金山華埠高檔中餐Eight Tables的東主陳繼琨對於落選米其林感到不滿。（受訪者提供）

備受推崇的米其林餐廳星級推薦，最新公布了加州 榜單，其中灣區有不少知名高檔餐廳榜上有名。不過，對於華人餐飲業中，也有喜有憂。

一星名單中，2019年甫開幕就遇到疫情，直到近期才重開的舊金山 法國餐廳O’ by Claude Le Tohic成功入圍 。華裔業者、餐廳母公司亞歷山大集團負責人Chanile說，這對他們來說是一個好的開始。

「我們會更加努力，拿更多的星星。」Chanile說，強調想要把全世界最好的食材和原料都帶到舊金山。她也有信心未來拿到更高的星級評價。2019年時，米其林頂級名廚Claude Le Tohic加盟在舊金山開餐廳，引起各界關注。餐廳也位於舊金山景點聯合廣場附近，集團擁有全城獨一無二的六層樓餐飲特色。

舊金山法餐O’ by Claude Le Tohic獲得一星。母公司集團的華裔業者Chanile表示是好的開始。（受訪者提供）

舊金山華埠，位於天后廟街的知名高檔中餐館Mister Jiu‘s也成功留在一星的榜單上。該餐廳由知名華裔廚師Brandon Jew開設。而另一家高檔的中餐，由明店（China Live）東主陳繼琨（George Chen）打造的Eight Tables，則沒有入圍。

陳繼琨對此也表示不滿。他說，米其林再一次對於中餐存在「偏見」（bias），他認為自己的餐飲比許多西海岸的都好，但是米其林偏愛法餐、日式料理等。

米其林的評級也一直被批評注重西式、昂貴的餐飲。入選的餐廳預料將帶來新的客流，因此榜單星級評價格外受到業界關注。米其林也推出一些較平價的「推薦系列」。

今年能夠獲得三星頂級評價的灣區餐廳共六家，包括之前捲入爭議、位於納巴酒鄉的「法國洗衣房」（French Laundry），以及Atelier Crenn、Benu、Manresa、Quince，和SingleThread。防疫期間，州長紐森（Gavin Newsom）及舊金山市長布里德（London Breed）都曾被爆料，在法國洗衣房出席聚會派對。

全加州詳細榜單可以上網查詢，網址為：https://guide.michelin.com/us/en/california/restaurants/3-stars-michelin/2-stars-michelin/1-star-michelin。