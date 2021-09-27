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優良教師有教無「累」北加中文學校聯合會頒獎

記者李榮／密爾比達報導
北加州中文學校聯合會在教師節前夕，表揚優良教師。（記者李榮／攝影）
北加州中文學校聯合會在教師節前夕，表揚優良教師。（記者李榮／攝影）

每年的9月28日是教師節，北加州中文學校聯合會在教師節前夕的周末，舉辦優良教師的表揚儀式，鼓勵聯合會的老師，感謝他們長期在海外傳承中華文化與語言的貢獻。

北加州中文學校聯合會李亭儀指出，中文學校教師的付出非常重要，而北加州中文學校聯合會所有活動都是聯合會義工，以及聯合會的老師與校長們共同努力的成果，才能持續在海外發揚中華文化、傳承中文。由衷感謝教師與所有義工的貢獻。

中文學校的老師相當辛苦，在海外傳承中華文化。（記者李榮／攝影）
中文學校的老師相當辛苦，在海外傳承中華文化。（記者李榮／攝影）

駐舊金山經文處長賴銘琪指出，他代表中華民國政府感謝所有中文學校老師，對於海外中文教育的貢獻。他表示，自己三個小孩都在曾中文學校念過書，太太還曾在中文學校教過中文，知道中文學校老師的辛苦，大家都是「有一份熱情、有一份使命感。」

「中文學校老師幾乎是無償的工作。」賴銘琪說，就他記憶，多年前在波士頓服務時，中文學校老師一小時大約為20元，但是要花很多時間備課，耗費很多心力。而不少中文學校的老師，居然能一做就是5年、10年、15年，甚至20年或者更多，「也許可以用孔老夫子說的有教無『累』來形容。有教書，就不會感到累。」

中文學校聯合會製作氣球拱門，讓獲獎老師們有走星光大道的感覺。（記者李榮／攝影）
中文學校聯合會製作氣球拱門，讓獲獎老師們有走星光大道的感覺。（記者李榮／攝影）

當日活動由主播李娜亞主持，中文學校聯合會還特別製作氣球拱門，讓獲獎老師們有走「星光大道」的感覺，氣氛溫馨。此次的中文學校聯合會優良教師審核委員包括：劉美鳳、王進徳、毛小苓、陳亳蕙、李亭儀 、陳秋涼、陳振強、單聖玲、洪篤彥。

北加州中文學校聯合會教師獲獎名單如下：李玉齡、楊明輝、何曼玲、郭娉如、蔡青蓉、樊孝溥、楊淑惠、張名薇、林麗芬、范依婷、馬維琪、姜欽政、蔣美華、徐藝洄、李瑩、胡麗娟、林怡妃、許珮荏、曾寶香、張鋭、Daniel Panko、鄺咏莉、徐雯、朱嫺珩、陳志美、陳麗玲、張淑惠、李娜亞、林凱蘋、蔡美紅、林銘慧、龍彥君、周妙霞、王青雲、李浩勤、葉玲慧、馬秀珍、單聖玲。

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