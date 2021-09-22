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國際淨灘日 北加佛光山盡一份力

記者李晗╱舊金山報導
舊金山協會各分會，參與淨灘環保活動。（佛光山提供）
舊金山協會各分會，參與淨灘環保活動。（佛光山提供）

隨著全球暖化造成的氣候變遷，人類生存的環境日益遭受嚴重威脅，因此「環保」已是刻不容緩的使命。9月18日，「太平洋海灘聯盟」（Pacific Beach Coalition）於北加州Rockaway Beach舉辦國際淨灘日活動，佛光山與佛光會會員皆共襄善舉，佛光山法師與會員們人人遵守防疫規定，不僅自備口罩與手套，並且備妥各種淨灘工具，身體力行實踐「環保與心保」。

星雲大師於2010年國際佛光會世界會員代表大會提出「環保與心保」之主題，號召全球百萬信眾投入環保行列，國際佛光會舊金山協會隨之積極響應，至今已十餘年持續參與淨灘活動，共同為生態的環保盡一份心力。

負責承辦此活動的金山分會會長留平敏表示，「愛護地球人人有責，很高興金山分會有這個機會承辦這項活動，大家可以為環保出一份力量，用實際的行動回饋社會。」舊金山協會會長許貴婷亦說明清除海灘垃圾不僅淨化環境，也是尊重海洋生物的生存權，因此是非常有意義的行動。

由於「環保」是每一個人的責任，佛光山金山分會督導鍾藝文特別偕同妻女闔家四口參與淨灘活動。鐘藝文與妻子余健儀高興有這樣的機會能夠全家一起參與社區服務，亦期許這個活動啟發人人重視「環保與心保」，不僅在環境上做到清潔環保，也可以在心靈上修持清靜環保。兩位女兒表示，大家一起攜手淨灘，很快的就讓海灘變美麗了，看起來身心舒暢，很希望每一個月都可以參加淨灘活動。

太平洋海灘聯盟區隊長麥曼（Margo Meiman）感謝佛光會員的付出：「由於您們這幾年的長期努力，環保的概念開始深植社區，大型垃圾已經日益減少，海灘也愈來愈美麗。目前要進一步宣導不可隨手棄置吸管、菸蒂等小型廢棄物，一起來維護海洋生態。期待下一次的淨灘活動再度與佛光會相聚同行。」

全體參與人員於淨灘活動結束之後，一起駐足在藍天下的美麗沙灘上拍照留念。

金山分會留平敏與日落分會史秋梅兩位會長，為環保出一份力量。（佛光山提供）
金山分會留平敏與日落分會史秋梅兩位會長，為環保出一份力量。（佛光山提供）

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