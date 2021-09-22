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庫比蒂諾商會夜市 25日邀你來玩

記者李榮／庫比蒂諾報導
庫比蒂諾亞美商協將舉辦第二屆夜市活動。（亞美商協提供）
庫比蒂諾亞美商協將舉辦第二屆夜市活動。（亞美商協提供）

庫比蒂諾商會（Cupertino of Commerce）宣布，第二屆的庫比蒂諾商會夜市將於9月25日在迪安薩學院（De Anza College）舉行。負責本次夜市活動的亞美商協（Asian American Business Council，AABC）指出，庫比蒂諾商會夜市不用報名費與入場費，停車也完全免費，希望推廣亞洲夜市文化，同時也希望促進庫比蒂諾市各族裔的了解，並且活絡商業環境。

義工徐秋容（Catherine Chen）介紹，亞美商協是庫比蒂諾商會的一個組織，使命就是增強庫比蒂諾各族裔之間的了解。2019年時商會就曾舉辦第一屆的夜市，會長親自邀請攤商加入。當時選在庫比蒂諾紀念公園，雖然該地點沒有太多地方可以提供餐車停放，但依然吸引超過一萬多人參加。今年的場地改在迪安薩學院的停車場舉行，邀請更多的餐車與美食攤位參加，還將提供小朋友遊玩的活動等，「我們歡迎大家邀親朋好友一起來看表演，聽音樂及品嚐美食，呼吸戶外空氣。」

徐秋容說，夜市活動首次舉辦就非常成功，去年因新冠肺炎疫情停辦一年，今年再次舉行，希望民眾能抽空全家都去參加一年一度的戶外夜市活動。時間：9月25日（周六）下午3時至晚上10時，地點：De Anza College parking lot A。

美食 疫情 新冠肺炎

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