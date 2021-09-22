手寫文件數位化 LearningPal向矽谷簡報

台灣科技新創基地矽谷辦公室輔導的LearningPal共同創辦人黃威霖認為，台灣科技新創基地的業師輔導是幫助他簡報加強的重要推手。（LearningPal 提供）

去年被職涯網站workiton.com評為「展會前11新創」的矽谷 新創LearningPal，一年後已進軍日本，將成為日本知名電信公司集團的廠商，用人工智慧 為該電信公司基地台文件數位化，成千上萬的手寫、彩色文件，將透過人工智慧判別文字、顏色後快速數位建檔。LearningPal是去年TechCrunch的最吸睛的團隊之一，當時以幫助法國物流公司做手寫文件引起注意。

日前LearningPal又參加柏克萊加大旗下加速器SkyDeck的展演，與10家由台灣 科技新創基地矽谷辦公室（Taiwan Tech Arena Silicon Valley，簡稱TTA SV）輔導的台灣科技新創，向矽谷百名投資人與企業代表簡報。

LearningPal來自台灣的創業家黃威霖（Austin Hwang）創辦，主打人工智慧文件辨識建檔，也是去年TechCrunch的最吸睛的團隊之一。「疫情加快了世界的數位化腳步，」黃威霖指出，LearningPal有獨特的文字、顏色辨識人工智慧，可以幾秒鐘就讓手寫文件，變成數位檔案。

他表示，一開始只是想要幫助老師改作業，後來在TTA SV協助進入知名新創加速器Plug and Play後，發現這種技術對於文件繁瑣的物流業特別有用，透過加速器牽線拿下法國物流公司的2年SaaS合約。

黃威霖進一步指出，看準中小企業商機，接著還推出特別針對小型物流業者的自助文件數位化工具，「感謝TTA SV的幫忙，業師的簡報訓練很有幫助。特別是亞洲背景的我們，能夠做好有說服力的英文簡報真的不容易，但我們做到了！」

西北大學舊金山分校數位轉型講師鄭雅慈（Anya Cheng）分析，疫情後，數位轉型不再只是產業龍頭或是新創的特權，過去比較保守的產業，像是電信業、時尚業、餐飲業，還有中小企業也都啟動轉型，像是LearningPal這類的工具能夠協助企業與工廠將手寫文件進行數位化，方便歸檔、資料管理與數據分析，就是轉型的好幫手。黃威霖也估計，LearningPal的演算法可以省去80-90%的數據處理人力。