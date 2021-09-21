8年輕人加入藍天使 守護屋崙華埠

中秋佳節來臨之際，屋崙華埠藍天使義工巡邏隊也加入新鮮血液。10個新隊員中，有8個年輕人。（鄺偉供圖）

此夜中秋月，清光十萬家。中秋佳節來臨之際，屋崙華埠 藍天使 義工巡邏隊也加入新鮮血液。隊長鄺偉20日表示，前幾天的巡邏中，共有10個新隊員加入，其中8個是年輕人。「年輕人加入一起巡邏，保護華埠安全，意義很大，說明華埠更有未來，有下一代守護。」

前來巡邏的隊員，遍布灣區，有來自舊金山的，有來自三谷地區都布林（Dublin）的。市民劉丹鳳家住阿拉米達市，近來來華埠消費，看到藍天使巡邏，也加入進來。「治安很差，但看到藍天使義工一路不辭辛苦，幫助市民，大家外出也安心不少。我自己參加巡邏，見到的人都豎起大拇指鼓勵，感覺很開心。」

市民陳麗芳特地從都布林趕來參加巡邏隊。她不僅帶上女兒，還帶上了女兒的兩個朋友，一行四人巡邏，可謂兵強馬壯。她說，認識富興中心的保安，得知有義工巡邏幫助亞裔 社區，所以決定參加。「一開始也擔心自身安全，但後來覺得可以幫助華埠社區，覺得有意義，恐懼也慢慢的消失了。」

鄺偉表示，最近新加入的隊員有10個，10到20歲的年輕人就有8個，讓人感覺欣慰，「下一代踴躍站出來，守護華埠，華埠絕對有希望。」

他說，隨著多輛警車入駐和警員巡邏，華埠治安明顯好轉。但在華埠外圍，犯罪事件還是屢次發生。希望警方繼續駐守社區，保護華埠安全。華埠中午時段購物人流有所增加，但下午5時之後，華埠還是很安靜，餐飲業難以繼續經營。「目前物價飛漲，希望能繼續改善治安，延長營業時間。只有經濟活躍，華埠才能更受益。」