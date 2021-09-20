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科技組業師座談 戴志成：學術結合商業勿忘智財權保護

記者李榮／聖荷西報導
駐舊金山科技組在中秋節前的周末舉辦今年首場「業師座談」。（葉至誠提供）
駐舊金山科技組在中秋節前的周末舉辦今年首場「業師座談」。（葉至誠提供）

駐舊金山科技組在中秋節前的周末舉辦今年首場「業師座談」，邀請Haverstock and Owens LLP智慧財產權律師事務所律師戴志成主講「從學術探索到商業應用過程中不可不知的專利保護」。戴志成除了分享自己的實際經驗以外，也鼓勵學員在研究新的學術發展時，要能思考商業應用的價值，同時提醒大家不要忘記做好智慧財產權的保護。

駐舊金山科技組長葉至誠指出，今年雖然還是在新冠肺炎疫情之中，但已有24名學員經由科技部補助前來矽谷灣區進行研究與探索。同時，國發會所補助的新創團隊也於這個月初陸續抵達灣區，進行創業機會的商業拓展。科技組為了讓海外學子也能感受到中秋氣氛，並有機會與矽谷科技專業人士交流，因此針對學術研究到商業應用過程中不可忽略的專利保護問題，邀請律師戴志成經驗分享。

葉至誠指出，為了考量防疫要求，這次業師座談演講採大空間、低密度實體會議進行。學員之中有七人在史丹福大學、柏克萊加大進行學術研究、六人於應材（Applied Material）等公司參與研究開發、另外六人則透過柏克萊加大公衛學院協助，進行生醫醫材市場探索及商業發展。

葉至誠進一步表示，長期以來科技部一直鼓勵研究人員將學術探索所發現的新奇事項轉化成商業應用。而科技組就在矽谷，基於地利之便，能夠就地運用資源，集結在矽谷灣區的學子與科技人，定期或不定期聚在一起，以演講與座談的方式互相交流。透過讓學術、應用及創業人員相互認識，創造研究者與業內人士溝通的機會，期盼學員們能在有限的時間內獲得最大收穫。

戴志成當日從「年輕人追尋美國夢」談起，並以自己的微波爐保濕蓋等案例分享經驗。他針對「創意構想是否具有市場性」、「是否具有專利保護性」等議題切入，呼籲學員要能思考學術探索的商業應用價值。另外，他也提醒學員，在科技創業之時，不能忘記做好智慧財產的保護。

矽谷 柏克萊加大 灣區

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