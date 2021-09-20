屋崙9警員涉種族歧視 遭調查將處分

九名屋崙警官與警員因涉嫌種族與性別歧視，面臨短期停薪處分。(本報檔案照)

屋崙 市長辦公室日前指出，屋崙警官稱，一項調查社交網路公布的「種族歧視與性別歧視」內容已達初步結論，目前已有九名屋崙警官與警員面臨短期停薪處分。

根據屋崙市長薛麗比 (Libby Schaff) 辦公室上周五發布聲明，屋崙警局查知一個Instagram帳戶出現「極度攻擊性內容」(deeply offensive content)，已從今年元月開始，聘請第三單位針對這項Instagram進行獨立調查。

薛麗比市長辦公室並且指出，根據調查人員，他們一共查收140個警察工作 電話。調查專員並且透露，一名屋崙警官因觸犯警局政策遭解聘後，自行設立這個Instagram帳戶。

根據市長辦公室，這名遭解聘警官涉嫌在警局發出的設備上，取用不適當資訊，並從事「損害屋崙警局」行為。

薛麗比市長辦公室並且指出，遭到處罰的各級警官與警員面臨從3日到25日不等的停薪處處分。受罰的九名警察中，已有兩人在其他執法機構找到工作，不過屋崙市長辦公室已通知這兩個執法機構有關調查結果。

由屋崙市民警察委員會 (Oakland’s Citizen Police Commission) 所監督的屋崙社區警察審查機構 (Oakland’s Community Police Review Agency) 亦針對這次解聘警察Instagram帳戶事端，進行獨立調查工作。

薛麗比市長辦公室表示，為避免類似事端再度發生，屋崙警局將展開各項預防工作，其中包括審查目前警局所採用的科技設備政策，加強訓練警局員工如何適當使用警局手機，加強訓練嚴禁與任何種族主義者、極端主義者，以及白人至上主義集團產生任何關連。