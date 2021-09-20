民進黨美西黨部 9‧25辦35周年黨慶

民進黨美西黨部將辦35周年黨慶，右起李漢文、周信結。（記者李榮／攝影）

民主進步黨將迎來第35周年。民進黨 美西黨部宣布，將於9月25日（周六）聯合美西黨部轄區舉辦黨慶活動，當日將邀請前立法委員林靜儀醫師演講，主題為「政治如同醫療，不可能瞬間扭轉全局」。民進黨美西黨部評議委員李漢文指出，當天林靜儀將會介紹民進黨在處理新冠肺炎的成功處理，並分析當前美國與台灣 、台灣與中國之間的變化與未來，以及政治的情勢。

林靜儀原本任職中山附醫婦產部產科主任，2014年跨入政界擔任民進黨黨不分區立法委員。在「從白袍醫師到立法委員」一文中，林靜儀提到「政治如同醫療 ，不可能瞬間扭轉全局」。她認為，政治不可能靠瞬間就扭轉整個局勢，但是立法委員可以從一個個小關卡慢慢調整，一屆屆繼續努力、最後達成目標。

李漢文指出，這次民進黨第35屆黨慶，本來要請立法委員王定宇親自前來美國，到紐約、洛杉磯等城市進行實體的演講，但後來因為疫情 的關係無法前來，改為前立法委員林靜儀透過網路主講。林靜儀當天將談一些民進黨在處理新冠肺炎的面對與經驗，「這次全球新冠肺炎大爆發，除了公共衛生的議題以外，國際政治上也等於是全部洗牌，因此後疫情時代的政治情勢變化也是非常重要。」

李漢文進一步表示，疫情爆發以來，台灣從國家隊口罩、疫情控制、協助捐助國外的醫療設備等方面，都表現的可圈可點，也是僑胞與鄉親非常關心的議題，相信林靜儀會帶來很多第一手的觀察。

民進黨美西黨部執行委員周信結則表示，台灣與世界上許多民主國家有共同價值，從新冠肺炎疫情的處理上，更能顯示出台灣民主制度可貴的地方。近來台灣面臨中國愈來愈龐大的威脅，但所幸在民進黨的領導下，台灣持續與許多國家建立實質的外交關係，擴大影響力。

他表示，全球至今持續面對疫情的嚴重挑戰，從口罩短缺、疫情擴散、經濟衝擊、假訊息流竄、全球疫苗供應不夠等不一而足，然而民進黨政府一一面對，並且推出各種紓困政策且迅速澄清事實。林靜儀當日演講主軸從2021面對內憂外患的Covid挑戰談起，會有令人耳目一新的觀點。

民進黨美西黨部舉辦的黨慶時間：9月25日下午6時。網址：WebEx https://bit.ly/3zdBxfl, Meeting password: 35Bday