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APAPA成立20周年 慶祝主題「團結就是力量」

記者李晗 / 舊金山報導
APAPA迎來了新的領導班子。（中谷特約記者錢曉莉／攝影）
APAPA迎來了新的領導班子。（中谷特約記者錢曉莉／攝影）

亞太公共事務聯盟（APAPA）日昨晚間歡慶成立20周年，共計約有500位來自全美各地的代表出席慶祝活動。

2001年，尹集成（CC Yin）和多位志同道合的人士，創辦了亞太公共事務聯盟，英文名字全稱「Asian Pacific Islander American Public Affairs」，簡稱也就是現在為人熟知的APAPA。APAPA的一個重要的工作使命，就是培養年輕一輩的公共事務參與精神，從而激發亞裔一輩的參政參選、議政投票的主動性。

不涉及政黨背景的APAPA，秉持促進亞裔地位的理念，如今在全國各地遍地開花，包括南北加州、俄亥俄、猶他州、紐約等地都有分支機構。

今年的慶祝主題就是「團結的力量」（Strength in Unity），頒發賀狀給多位獲得表彰的領袖。18日慶典的地址就是在位於蘇拉諾縣瓦卡維爾（Vacaville）的尹氏莊園。

加州副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis）、國會議員劉雲平（Ted Lieu）、趙美心（Judy Chu），加州主計長余淑婷（Betty Yee）、加州財務長馬世雲（Fiona Ma）、前國會議員本田實（Mike Honda）等出席活動。州長紐森（Gavin Newsom），前州長史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）都有發來影片道賀。

活動上也介紹了APAPA最新的領導班子，包括APAPA新任的全國行政主任（National Executive Director）Henry Chang，以及新的全國董事會（National Governing Board）成員。如今APAPA在全美範圍內有超過30個分會。這30多個分會的一共108個代表也出席了慶會，同時也會參加培訓活動。

500位來自全美各地的代表出席APAPA的20周年慶祝活動。（中谷特約記者錢曉莉...
500位來自全美各地的代表出席APAPA的20周年慶祝活動。（中谷特約記者錢曉莉／攝影）

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