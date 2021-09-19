助阿富汗難民 佛市7華人組織辦活動募款
隨美國自阿富汗局全面撤軍，一些阿富汗難民隨即到美國定居，一部分難民也將選擇在灣區佛利蒙落腳。他們不僅是傳統意義上的難民，20年來為了幫助美國打擊塔利班、ISIS恐怖主義分子，他們與美軍並肩作戰，付出了很大犧牲和貢獻。阿富汗難民中，大部分有一技之長，能自食其力，但全家千里搬遷、異國安頓，很多方面需要援助。
佛利蒙官員表示，佛利蒙一直以來都有接受阿富汗難民的傳統，從1980年代反抗前蘇聯入侵時開始，幾萬阿富汗人紮根佛利蒙社區，在此安家，就跟社區內第一代華裔、印裔移民一樣，為了下一代有更好的未來，成為對社區有貢獻的人。他們勤勞肯幹，吃苦耐勞，其中不乏成功的案例。佛利蒙副市長邵陽也曾特別表揚這群阿富汗難民。
佛利蒙官方團體表示，為了慶祝華人中秋節，同時也促進華裔對阿富汗民族的了解及促進融合，佛利蒙七大組織，包含CBC華益社、矽谷華人扶輪社、APAPA Greater Fremont Chapter、思樂教育、喜悅假期、Maiwand Market，以及Primetime Entertainment，將於本月19日下午3時30分至5時，聯手舉辦社區公益活動，也將有華人、阿富汗社區領袖分享兩大民族的文化傳統，除了文藝演出外，同時也能品嚐中秋月餅及阿富汗小吃，歡迎民眾參加，並捐款給佛利蒙市府為幫助阿富汗難民設立的Afghan Refugee Help Fund。
活動資訊可以上網查詢，https://www.fremont.gov/FormCenter/Donation-Forms-2/Afghan-Refugee-Help-198。活動日期及時間：9/19/2021 Sunday，3:30pm – 5pm。活動地點：4988 Paseo Padre Parkway #101 (Parking lot), Fremont, CA94555。
愛因斯坦有一句名言：The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything! 相信我們社區能行動起來，不做評頭論足的袖手旁觀者。
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