助阿富汗難民 佛市7華人組織辦活動募款

隨美國 自阿富汗 局全面撤軍,一些阿富汗難民隨即到美國定居,一部分難民也將選擇在灣區佛利蒙落腳。他們不僅是傳統意義上的難民,20年來為了幫助美國打擊塔利班、ISIS恐怖主義分子,他們與美軍並肩作戰,付出了很大犧牲和貢獻。阿富汗難民中,大部分有一技之長,能自食其力,但全家千里搬遷、異國安頓,很多方面需要援助。

佛利蒙官員表示,佛利蒙一直以來都有接受阿富汗難民的傳統,從1980年代反抗前蘇聯入侵時開始,幾萬阿富汗人紮根佛利蒙社區,在此安家,就跟社區內第一代華裔、印裔移民一樣,為了下一代有更好的未來,成為對社區有貢獻的人。他們勤勞肯幹,吃苦耐勞,其中不乏成功的案例。佛利蒙副市長邵陽也曾特別表揚這群阿富汗難民。

佛利蒙官方團體表示,為了慶祝華人 中秋節,同時也促進華裔對阿富汗民族的了解及促進融合,佛利蒙七大組織,包含CBC華益社、矽谷華人扶輪社、APAPA Greater Fremont Chapter、思樂教育、喜悅假期、Maiwand Market,以及Primetime Entertainment,將於本月19日下午3時30分至5時,聯手舉辦社區公益活動,也將有華人、阿富汗社區領袖分享兩大民族的文化傳統,除了文藝演出外,同時也能品嚐中秋月餅及阿富汗小吃,歡迎民眾參加,並捐款給佛利蒙市府為幫助阿富汗難民設立的Afghan Refugee Help Fund。

活動資訊可以上網查詢,https://www.fremont.gov/FormCenter/Donation-Forms-2/Afghan-Refugee-Help-198。活動日期及時間:9/19/2021 Sunday,3:30pm – 5pm。活動地點:4988 Paseo Padre Parkway #101 (Parking lot), Fremont, CA94555。

愛因斯坦有一句名言:The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything! 相信我們社區能行動起來,不做評頭論足的袖手旁觀者。